Sécurité & digitalisation : la société Smart lance son showroom à Kaloum

Spécialisée dans la sécurité électronique et digitale, Smart a lancé ce mercredi 12 juin son Showroom au quartier Almamya, dans la commune de Kaloum. La cérémonie a réuni les travailleurs de la société ainsi que plusieurs personnalités invitées.

Portée sur l’innovation et la transformation numérique, Smart fournit depuis une dizaine d’années des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière de digitalisation. Pour ce qui est du volet sécuritaire, elle offre des services complets pour protéger les infrastructures. Elle en outre porté à offrir des services de pointe qui permettent à ses clients d’atteindre leurs objectifs commerciaux et d’optimiser leurs opérations.

A en croire Abdoulaye Diallo, le patron de la société, cette dernière a désormais l’expertise requise en matière de sécurité. « Aujourd’hui, on est dans la sécurité. Cela fait deux ans qu’on a commencé par la mise en place des contrôles d’accès, on est passé aux barrières automatiques, beaucoup plus vers tout ce qui est aéroportuaires. Tout ce qui est sécurité numérique, physique, sécurité anti espionnage, sécurité piéton, véhicule, sécurité numérique », indique-t-il. Et c’est non sans fierté qu’il se réjouit du fait que Smart est en mesure d’offrir au niveau local des solutions qu’on aurait tendance à importer de l’étranger.

Offrant de services innovants et efficaces, la société a réussi à convaincre bien de partenaires avec lesquels elle a établi des partenariats stratégiques à travers le monde. Des partenariats en vertu desquels Smart est allé « chercher les meilleurs dans chaque secteur, on a réussi à les convaincre en leur disant qu’il y a un marché et de nous faire confiance, qu’on a la capacité technique de pouvoir suivre leurs clients et leurs produits », indique Abdoulaye Diallo qui en profite pour décliner sa vision de la société : « Devenir leader en Guinée et dans la sous-région en innovation technologique durable et en solutions de sécurité ».

Au nombre des services qu’offre Smart, on a le brouilleur de Bluetooth. « Il y a des gens qui vont dans les bureaux aujourd’hui qui se permettent de faire des vidéos ou d’enregistrer un responsable pour ensuite le faire chanter. Ce sont des choses que nous déplorons. Face à ça, on a trouvé des solutions pour brouiller cela », assure le responsable technique de Smart.

Par ailleurs, la société offre le contrôle d’accès automatisé, la surveillance vidéo intelligente, la surveillance par drone, la cyber sécurité, la sécurité des documents. Pour ce qui est de la digitalisation, elle met à disposition des applications mobiles et Web, le développement de systèmes, le développement de solutions, l’autonomisation de solutions et celle des services, entre autres.

Fodé Soumah