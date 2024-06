Youssouf Konaté, sage de Kankan : « S’il y a entente entre Peuls et Malinkés, … »

Le président de la coordination des Foulbhé et Haali Pular est en séjour à Kankan, dans le cadre de la Mamaya. El hadj Alseny Barry et sa délégation se sont entretenus hier avec les sages de Kankan. En toile de fond, la réconciliation nationale. Et à propos, il ne croit pas nécessaire d’impliquer ni la CEDEAO, ni d’autres acteurs lointains. Les coordinations régionales peuvent bien s’en charger, si la mission leur était confiée.

Alors qu’ils sont souvent dépeints à la fois comme acteurs et reflet de la division entre les communautés en Guinée, les membres des coordinations régionales, eux, s’assimilent davantage à des vecteurs de cohésion sociale. Ils ont plutôt tendance à accabler à leur tour, les acteurs politiques, comme responsables de l’ethnostratégie qui traverse la société guinéenne. Et ils ont offre leur service pour remédier à ce mal profond de notre pays. C’est ce qu’El Hadj Alseny Barry et les notables de Kankan ont tous indiqué hier, en marge de la rencontre qu’ils ont eue. Youssouf Konaté, de la notabilité de Kankan s’insurge contre ceux qu’ils qualifient de mauvais politiques. « Aujourd’hui, les Guinéens se sont donnés les mains (avec la participation de El Hadj Alseny Barry à la Mamaya, ndlr). Nous voulons que cette réconciliation soit une continuité et qu’il y ait une compréhension entre les grandes ethnies, parce ce sont ces deux ethnies qui sont majoritaires aujourd’hui en Guinée. S’il y a l’entente entre les Peuls et les Malinkés, la Guinée ira de l’avant. La politique n’est pas une mauvaise chose mais il faut être un bon politicien, même le prophète Mohamed à exercer la politique », a dit le sage.

En réponse, El Hadj Alseny Barry se dit disposé à travailler avec tout le monde en vue d’aplanir les incompréhensions. Partant, le président de la coordination des Foulbhés et Haali Pular plaide que les coordinations régionales soient impliquées dans la résolution des crises en Guinée. « Le président de la république dispose réellement d’outils appropriés pour la réconciliation nationale sans faire appel à l’étranger, sans faire appel à la CEDEAO. Le président dispose aujourd’hui de quatre coordinations régionales. Les quatre régions naturelles prises ensemble, chacune a des principes et des modalités permettant d’aller vers l’unité. Nous demandons donc honorablement au président de la république de ne pas chercher ailleurs d’intervenants ou d’intermédiaires pour la réconciliation nationale. Les quatre coordinations, si elles n’ont pas de parti pris en politique, cela peut nous permettre d’aller plus loin. Ensuite, les coordinations sont apolitiques et elles doivent continuer à être apolitiques. Je voudrais humblement solliciter auprès de son excellence Monsieur le Président de la République, au nom des quatre coordinations, de bien vouloir confier aux coordinations d’aller et d’œuvrer pour l’unité de la nation et pour la réconciliation nationale. Je pense que nous pourrons le faire. Cela ne coûtera rien à la Guinée, ce ne sont pas des salariés, ils ne prennent pas de primes, ils ne cherchent pas des marchés, la Guinée c’est pour tous sans distinction, et si ça marche, ça marchera pour tout le monde. Et si, que Dieu nous préserve, ça se gâte, tout le monde en sera victime. C’est la seule requête, c’est pour la réconciliation des Guinéens », prie le parrain de la 84ème édition de la grande Mamaya de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com