Santé : le projet SWEDD appuie la PCG avec des engins roulants

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, le projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (SWEDD), sur financement de la Banque mondiale a procédé ce jeudi 4 juillet 2024, à la remise officielle d’engins roulants à la Pharmacie centrale de Guinée. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la PCG, en présence du ministre du Plan et de la Coopération internationale, de son homologue de la Santé et de l’Hygiène et du représentant-pays de la Banque mondiale en Guinée.

Ce don du projet SWEDD est composé de 3 camions de 18 tonnes, 3 camions de 13 tonnes et de 9 pick-ups.

Dans son discours, le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée Dr Labila Sagno, a noté : « Avec l’appui de nos partenaires techniques et financiers, la PCG vient d’avoir 15 véhicules dans le cadre de la mise en œuvre de la distribution des produits de santé au dernier kilomètre. L’une des démarches d’application de cette mesure intégrée est que la distribution de ces produits de santé au dernier kilomètre soit effective ».

« Nous nous engageons fermement à utiliser ces véhicules de façon efficiente et rationnelle au bénéfice de nos populations », promet-il.

De son côté, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a salué le geste du projet SWEDD. « C’est l’occasion pour moi d’adresser mes vifs remerciements et les reconnaissances du gouvernement guinéen à l’endroit du groupe de la Banque mondiale pour l’appui financier pour la mise en œuvre du projet SWEDD et du Fonds des Nations unies pour la population pour son appui technique ».

Quant au représentant résidentde la Banque Mondiale en Guinée, Issa Diaw, il réitère « l’engagement manifeste de notre groupe à accompagner la Guinée à renforcer la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique pour la livraison des produits de santé au dernier kilomètre et surtout l’importance que notre institution porte à l’accès équitable des services de santé pour une couverture sanitaire et de vaccination. (…) La vision technique que nous avons à travers ce projet consiste à renforcer les capacités régionales afin d’améliorer leur mode de vie de santé reproductive, matérielle, néonatale, infantile et nutritionnelle et un personnel qualifié pour une enveloppe de 14 millions de dollars ». Puis, Issa Diaw de conclure : « En définitive, tout ce que nous faisons vise à améliorer la santé des populations pour qu’elles puissent contribuer au développement durable de la Guinée ».

Avant la remise symbolique des clés de ces engins roulants au personnel de la PCG, le ministre de la santé et de l’hygiène publique a tenu à souligner : « La mise à disposition de ces engins vise à l’amélioration du système d’approvisionnement de la PCG à travers le renforcement de la stratégie de distribution des produits au dernier kilomètre. Ces engins s’ajoutent aux dispositifs envisagés par le ministère en charge de la santé pour la concrétisation des idéaux chers au gouvernement du premier ministre Monsieur Amadou Oury Bah »

A rappeler que le projet d’autonomisation des femmes et le dividende au sahel (SWEDD) vise l’accélération de la transition démographique en vue de capturer le dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes tout en améliorant le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes.

Fodé Soumah