Agriculture : la SIGUICODA lance la vente du « riz de Guinée »

C’est en marge des Etats généraux de l’agriculture et de l’élevage que la Société sino-guinéenne pour la coopération dans de développement agricole (SiGUICODA) a procédé, ce vendredi 05 juillet 2024, au lancement officiel de la phase pilote de vente son riz blanc et étuvé, labellisé en « Riz de Guinée ». Transformé dans les rizeries de Sinko (Beyla) et de Mandiana , il s’agit d’un riz cultivé par les paysans de ces zones et comprenant plusieurs variétés, en fonction des sols.

« Nous le mettons à la disposition de la population de Conakry et de l’intérieur du pays pour le tester et le déguster, afin de nous faire un retour sur la qualité pour que nous puissions améliorer nos produits et nous préparer pour une grande transformation et une production à grande échéance », a annoncé le Directeur général de la SIGUICODA, Fodé Sanikayi Kouyaté.

A l’en croire, la société dispose d’un total de 600 tonnes dont 160 ont été acheminées à Conakry pour que les populations de la capitale « puissent découvrir le’’ riz de Guinée’’ transformé à Sinko. Quant aux autres villes dont celles de la région forestière, elles pourront s’approvisionner directement à partir de la rizerie à un prix en déca de celui de Conakry.

Justement, pour ce qui est du prix, la SIGUICODA se situe en déca du prix auquel le riz du pays est proposé sur le marché. « Notre prix est inférieur au prix du marché. Les gens doivent savoir aussi que le riz local du pays coûte plus cher que le riz importé. Donc, à Conakry, nous vendons le sac de 50 kg à 380 000 GNF. A l’intérieur, si vous allez à l’usine, vous pouvez l’acheter à 325 000, le sac de 50 kg », a révélé le Directeur général

Prenant part à la cérémonie de lancement, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a d’abord signifié sa satisfaction pour les résultats ainsi atteints par la SIGUICODA. Puis, il a fait part des pistes envisagées pour arriver à l’autosuffisance alimentaire. « Durant ces trois jours des Etats-généraux, nous avons essayé de faire un diagnostic complet du système agricole et d’élevage en Guinée. Notre objectif est d’essayer de mettre en place une nouvelle vision afin d’obtenir de bons résultats et mettre en place un plan de travail à court et long termes, qui va nous permettre dans deux ans, de pouvoir résoudre les inquiétudes de tous les Guinéens dont l’autosuffisance alimentaire. Il faut qu’on parvienne à arrêter d’importer du riz, parce qu’on a tout ce qu’il faut en Guinée, il faut juste qu’on se met au travail qu’on essaye de créer cette synergie de travail entre les directions techniques du ministère de l’Agriculture et une connexion entre le ministère et les paysans » a indiqué Oumar Barry.

Moussa Camara, président de la Fédération des paysans de Sinko, quant à lui, a salué les efforts fournis par la SIGUICODA et le gouvernement de la transition

« Cette unité existe à Sinko depuis belle lurette, mais il a fallu l’avènement du CNRD avec l’implication totale de la SIGUICODA pour que l’inauguration de cette unité soit une réalité (…) Nous espérons que nous serons en mesure de fournir cette unité en matière première à 100 %. Ainsi, au niveau de Sinko, je pense que la production locale va s’améliorer, vu la qualité du riz qui est produit par cette unité qui contribue à alléger le panier de la ménagère sur toute l’étendue du territoire national » a-t-il déclaré.

Aminata Camara