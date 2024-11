A Boké, la défaite du Syli national laisse un goût amer

Le Syli national de Guinée, a manqué sa qualification à la CAN 2025 en s’inclinant (0-1) ce mardi 19 novembre sur le terrain de la Tanzanie qui prend du coup le deuxième ticket de la poule H, derrière la RD Congo. Une défaite, que les supporters de l’équipe nationale ont du mal à digérer dans la préfecture de Boké.

Un point lors de ce déplacement en Tanzanie suffisait pour le Syli national de Guinée pour assurer sa qualification à la CAN 2025. Malheureusement, les Tanzaniens se sont montrés réalistes lors de la deuxième explications en s’imposant sur le score d’un but à zéro.

Cette défaite, Amadou Bah, supporter du Syli national la trouve amère. « Le match du Syli est très décevant aujourd’hui. A travers cette défaite, le Syli national a perdu trois choses en même temps : l’élimination directe pour la Can 2025 au Maroc, une finale qui devrait rehausser le niveau de l’équipe et le ballon d’or de notre Serhou Guirassy. Et en résumé, cela montre que jusqu’à présent le Syli n’est pas encore une équipe où le collectif joue, mais des talents individuels qui se sont réunis. Donc, le sélectionneur doit travailler davantage sur le plan collectif pour construire une équipe complète et compétitive », s’indigne-t-il.

Parlant de cette défaite, Mamadou Saliou Diallo, accuse la Fédération guinéenne de football d’être à la base de ce que l’équipe nationale a subi. « C’est la Fédération guinéenne de football qui est derrière tout ça. Enlever Kaba Diawara et faire venir un sélectionneur qui n’est plus à la mode, comment allons nous réussir dans ça ? Vous avez vu on a connu d’abord deux défaites avant de revenir. Donc, si on gagnait ici, moi j’allais parler de d’exploit », déclare cet autre supporter du Syli avec un ton ferme.

Ousmane Sylla, lui, pense que le problème de l’équipe nationale reste le même depuis plusieurs années maintenant. « Le problème de nos joueurs reste toujours le manque de concentration, nos joueurs sont trop distraits, ils ne peuvent pas envoyer une équipe loin. Même si on change d’entraîneur du jour au lendemain, le problème va rester le même », dit-il.

Toutefois, les dernières performances du Syli national contre l’Ethiopie et la RDC avait donné de l’espoir à plusieurs personnes qui voyaient de loin cette équipe évoluer à la prochaine CAN, mais hélas !

Mamadou Bah, depuis Boké