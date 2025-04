Sily national : le président de la FGF justifie le départ de Kaba Diawara 

Sur le plateau de la RTG ce samedi 5 avril, le président de la Fédération guinéenne de football (FGF), a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre la décision de limoger Kaba Diawara de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale. Une décision qui a suscité des interrogations parmi les supporters et les observateurs du football guinéen.

Selon le président de la FGF, la nécessité d’un changement à la tête de la sélection nationale était inévitable. Il a souligné que le projet sous la direction de Kaba Diawara avait atteint ses limites et qu’il était impératif de passer à une nouvelle phase. «Je vous ai dit que le projet avait atteint ses limites, croyez-moi, il avait atteint ses limites. Certaines choses se passaient en coulisses, mais je préfère ne pas en parler, car ce sont des questions personnelles. Concernant l’organisation technique de l’équipe, c’est aussi une question délicate, et ce n’est pas mon rôle de m’y immiscer», a-t-il expliqué.

Le président a poursuivi en précisant que, dans le cadre d’un projet sportif, il était essentiel d’évaluer régulièrement les progrès et les résultats. Lorsque ces derniers stagnent ou n’atteignent plus les objectifs fixés, un changement devient une nécessité pour éviter la stagnation ou, pire encore, la régression. «Quand un projet arrive à un certain niveau de blocage, il faut opérer un changement. Si vous ne le faites pas, vous risquez de sombrer complètement. Vous ne pouvez pas avancer avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes des supporters et des responsables de la fédération», a insisté le président.

Le dirigeant a également évoqué les objectifs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en soulignant que ce fut l’une des raisons majeures pour lesquelles la fédération n’a pas hésité à prendre cette décision. «Aujourd’hui, certains pourraient dire que nous faisons une pause, mais croyez-moi, nous sommes sur la bonne voie. Cette voie, c’est la qualification pour la CAN, qui est toujours possible. Nous avons réussi à mettre en place une pression qui a permis d’ouvrir des discussions avec la CAF. À ce propos, nous avons reçu des lettres de la Confédération Africaine de Football (CAF) nous demandant d’arrêter de rendre ces discussions publiques. Nous avons besoin de leur autorisation pour certaines démarches, mais tout suit son cours et je reste convaincu que nous sommes sur le bon chemin», a déclaré le président.

Il a également précisé que, même si la situation semblait incertaine à court terme, la Fédération restait déterminée à respecter les engagements envers les joueurs, les supporters et les partenaires du football guinéen. Il a insisté sur l’importance de la transparence et de l’unité dans le processus de reconstruction autour de l’équipe nationale, tout en maintenant un dialogue avec la CAF pour garantir que les décisions prises soient en accord avec les règles et les attentes internationales.

Lonceny Camara