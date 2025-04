Moriba Kourouma : Bouba Sampil lève le voile sur son absence en sélection

Depuis les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, l’international guinéen Moriba Kourouma n’a plus été appelé en sélection. Ce silence a suscité de nombreuses interrogations parmi les journalistes et les fans de football guinéen. Alors que des spéculations sur une éventuelle tension entre le président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) et le joueur circulaient, Bouba Sampil a tenu à clarifier la situation lors d’une conférence-débat organisée à la RTG avec plusieurs journalistes sportifs.

Clarification du président Bouba Sampil

Loin de confirmer les rumeurs de conflit, Bouba Sampil a exprimé sa surprise face à l’interprétation qui a été faite de la situation. Il a réaffirmé sa position bienveillante à l’égard de tous les joueurs du Sily National, dont Moriba Kourouma.

« Ça me surprend quand j’entends certaines choses dans la presse. Moriba, comme tous les autres joueurs du Sily, est un de mes enfants, et mes enfants sont même plus âgés que lui. Si je ne contribue pas à son bonheur, je ne vais pas m’opposer à lui ». Ces paroles visent à souligner le lien particulier entre le président et ses joueurs, qu’il considère non seulement comme des membres de l’équipe nationale, mais également comme des membres de sa propre famille.

Il a également précisé que la décision de la non-sélection de Moriba Kourouma ne relevait pas de son autorité personnelle. « Pour être clair, ce sont les dirigeants du football qui doivent se déplacer pour rencontrer les joueurs et leurs parents. Mais lors des Jeux Olympiques, M. Kourouma, le père de Moriba, est venu me saluer, accompagné de Baba, le jeune frère de Moriba. Nous avons même appelé Moriba à ce moment-là. Ce respect m’a marqué, et je ne l’oublierai jamais », a-t-il déclaré.

Cette rencontre entre le président et la famille de Moriba Kourouma semble avoir laissé une impression profonde sur Bouba Sampil. Selon lui, cela témoigne du respect et de la cordialité qui existent entre lui et la famille de son joueur.

Le rôle de Dussuyer et la position de la fédération

Sampil a aussi mis en lumière la position de Dussuyer, l’entraîneur de l’équipe nationale, qui, selon lui, a des exigences très strictes en ce qui concerne la discipline et l’engagement des joueurs. « J’étais dans l’avion quand j’ai entendu dire que c’était moi qui m’opposais à sa sélection. J’ai été vraiment surpris. Mais il faut retenir une chose : Dussuyer est très catégorique avec les joueurs, et ce n’est pas à moi de prendre cette décision », a-t-il ajouté. Par cette déclaration, le président a voulu souligner que les décisions de sélection relèvent uniquement de l’entraîneur et de son staff technique, et non de la Fédération.

Il a ajouté que le rôle des dirigeants de la FEGUIFOOT est de soutenir l’équipe et de créer un environnement favorable au développement des joueurs, mais que la sélection finale revient toujours à l’entraîneur, qui évalue les performances et la disponibilité des joueurs.

Réactions des observateurs

Malgré les explications de Bouba Sampil, certains observateurs estiment que cette sortie pourrait être perçue comme un raté dans la gestion de la communication autour du cas de Moriba Kourouma. Ils soulignent que la réponse du président aurait pu être plus directe pour apaiser les tensions et lever toute ambiguïté. Le mystère autour de la non-sélection de Moriba Kourouma semble donc encore alimenter les discussions, même après les clarifications apportées par Bouba Sampil.

Lonceny Camara