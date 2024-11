Marine marchande : Paul Moussa Diawara installé dans ses fonctions

Nommé le 13 novembre 2024 par le Général Mamadi Doumbouya, Paul Moussa Diawara a été officiellement installé ce lundi 18 novembre 2024 dans ses fonctions de nouveau directeur général de la Marine marchande. La cérémonie de passation entre le directeur entrant et le sortant a été présidée par le secrétaire général du ministère des Transports.

En quittant la tête de la direction générale de la Marine marchande, le directeur sortant Mamoudou Diallo a exprimé qu’il quittait ce poste avec le sentiment du devoir accompli. « Je compte désormais m’impliquer pleinement sur le terrain et avec toutes mes forces, au soutien des actions du CNRD et du projet de société que le général Mamadi Doumbouya ambitionne pour notre pays. Comme vous le savez, dans le maritime, il n’y a pas de place pour les larmes, ni pour les chagrins ou les émotions », a déclaré Mamoudou Diallo.

Dans son discours de prise de fonctions, le nouveau directeur général de la Marine marchande, Paul Moussa Diawara, a tenu avant tout à remercier le président Mamadi Doumbouya ainsi que les membres du CNRD pour cette marque de confiance. Par ailleurs, il a exprimé toute sa gratitude pour le choix porté sur sa modeste personne. « Cette confiance concerne un secteur névralgique, je dirais stratégique, de notre économie, dont les missions sont définies dans les dispositions législatives et réglementaires », a-t-il déclaré.

Paul Moussa Diawara a aussi affirmé être conscient des enjeux et des responsabilités liés à cette fonction stratégique. « Les défis liés à la gestion de notre patrimoine maritime sont nombreux et cruciaux au regard des ressources marines de notre littoral, qui représentent un trésor inestimable pour notre économie. C’est bien ce qui place notre structure au cœur du secteur économique de notre pays, avec des enjeux environnementaux qui nous interpellent, dans l’objectif de garantir un bien-être assuré pour les générations présentes et futures « , ajoute-t-il.

En outre, il a souligné qu’il est également conscient de la mission qui, selon lui, dépasse une simple gestion de la structure d’État visant l’offre de services publics. « Elle concerne surtout la contribution à la stabilité de notre économie nationale. Notre ambition pour ce service est claire : elle vise l’excellence et donc la recherche constante de l’efficacité et de l’efficience au sein de l’économie d’État », fait-il remarquer. « Cet engagement sera notre sacerdoce. Nous comprenons bien que pour aboutir à des résultats, il nous faut développer un esprit d’équipe basé sur la reddition de comptes, en termes de production de services publics de qualité dans le secteur maritime, sous le sceau d’une gestion transparente et durable « , soutient-il.

Toutefois, Paul Moussa Diawara estime qu’avec l’accompagnement de tous, ils sont persuadés qu’ensemble, ils pourront relever les défis et atteindre leurs objectifs communs.

Balla Yombouno