Tanzanie-Guinée : « c’est une finale, ça va se jouer sur des détails », réagit Dussuyer

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 promet un spectacle dans un stade prêt à faire le plein à Dar-es-Salam. Les Taifas Stars, galvanisés après leur victoire contre l’Éthiopie, donneront tout pour une place en phase finale. Mais en face, il ya le Syli national, porté par une dynamique de trois victoires consécutives, aborde cette rencontre avec confiance.

Un point pourrait faire l’affaire du Syli national. Et cela, Serhou Guirassy et ses partenaires en sont conscients. Aucune fausse note pour le moment, le Syli est bien arrivé en Tanzanie. Fait marquant, tout semble croire qu’on veut jouer un mauvais tour au Syli national. Le match initialement prévu initialement à 19 heures, heure locale est ramené par la Fédération Tanzanienne à 16 heures ce qui correspond 13 heures GMT à Conakry.

Ousmane Barry, analyste sportif est optimiste. « Évidemment, le Sily national part à Dar-es-Salam confiant et avec cette confiance ça va d’avantage les poussés et les galvanisés. Ensuite, dans la tête de tous les joueurs, ils savent que c’est une finale, il faut se battre corps et âme pour se qualifier. Ils ne vont pas se laisser faire. Ceux qui ont voyagé du côté de Dar-es-Salam le savent, leur stade, ça sera un stade plein à craquer. Ils viennent massivement pour soutenir leur équipe là-bas. Il faudra se donner à 100% et se battre pour arracher ce match nul ou cette victoire. Ça serait vraiment une mission pour les hommes de Michel Dussuyer », dit notre interlocuteur.

Le sélectionneur guinéen, Michel Dussuyer a été très clair en conférence de presse, ce n’est pas fini, dit-il. « On sait que ça va être chaud là-bas, le stade va être chaud bouillant, il y aura beaucoup de supporters qui vont pousser cette équipe. Et donc, il y aura beaucoup de pression, des deux côtés d’ailleurs, parce que chercher la qualification devant son public, ce n’est pas chose facile non plus. En tout cas, ça passe par le jeu. Si on veut arriver il faut être toujours rigoureux et bien organisé, comme on l’a été par le passé contre la RDC », indique le sélectionneur. « c’est une finale, ça va se jouer sur des détails. On part avec deux points d’avance, mais ça ne garantit rien », ajoute-t-il.

Lonceny Camara