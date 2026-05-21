Élim. CAN 2027 : la Guinée située sur son calendrier de qualification

Le Syli national connaît désormais le programme qui l’attend sur la route de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Le tirage effectué mardi au Caire a placé la Guinée dans la poule D en compagnie de l’Afrique du Sud, du Kenya et de l’Érythrée.

Dans ce groupe, la bataille s’annonce intense pour les hommes de Paulo Duarte. Déjà assuré de participer à la phase finale grâce à son statut de pays organisateur, le Kenya laisse une seule place qualificative à décrocher sur le terrain.

La Guinée lancera sa campagne du 21 septembre au 6 octobre 2026 avec un déplacement en Afrique du Sud avant la réception du Kenya.

Programme :

Afrique du Sud vs Guinée

Guinée vs Kenya

Le Syli poursuivra les éliminatoires du 9 au 17 novembre 2026 avec une double confrontation face à l’Érythrée.

Programme :

Guinée vs Érythrée

Érythrée vs Guinée

Enfin, les Guinéens termineront cette phase qualificative du 22 au 30 mars 2027 avec deux rencontres décisives contre l’Afrique du Sud et le Kenya.

Programme :

Guinée vs Afrique du Sud

Kenya vs Guinée

Dans une poule où chaque point comptera, le Syli national devra réaliser un parcours sans faute pour espérer décrocher son billet pour la CAN 2027.

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