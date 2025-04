FEGUIFOOT : les membres statutaires réfutent toute idée de crise

Réunis sous l’égide de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), les membres statutaires ont tenu à clarifier la situation actuelle de l’institution, assurant qu’aucune crise ne secoue la fédération, malgré la révocation récente du président Bouba Sampil.

À travers une déclaration, les membres statutaires de la Fédération Guinéenne de Football ont affirmé, ce lundi, qu’il n’existe « aucune crise » au sein de l’instance dirigeante du football guinéen. Cette sortie intervient suite à la révocation provisoire du président de la fédération, une décision qui, selon eux, a été prise « dans le strict respect des statuts ».

« En tout état de cause, la révocation des membres, fût-il le président de l’association, prononcée dans les règles de l’art avec le respect des statuts, ne saurait et ne devrait être une situation de crise », a soutenu Oumar N’diaye, porte-parole des membres statutaires,

Ils ont également rappelé que le président révoqué bénéficie pleinement de son droit de recours, notamment auprès des organes juridictionnels de la fédération, et pourra défendre sa position devant l’Assemblée générale. Une disposition statutaire qui, selon eux, renforce la légitimité du processus en cours.

Par ailleurs, les membres ont tenu à rassurer l’opinion publique sur la validité de l’agrément de la FGF. Citant l’arrêté numéro 1163 du 28 mars 2023, ils précisent que ledit agrément reste en vigueur jusqu’au 27 juin 2025, à condition que la demande de renouvellement soit formulée dans les délais.

« Nous affirmons que cet arrêté est encore valide. Il est en cours de validité. Nous sommes aussi dans le délai », ont-ils insisté.

Les membres statutaires ont également renouvelé leur soutien au Comité Exécutif (COMEX) dans cette démarche, appelant les autorités nationales et les instances sportives internationales à œuvrer dans le respect des statuts en vigueur.

« nous voulons rappeler que tous les membres statutaires ici présents et ceux qui sont empêchés réaffirment leur engagement, leur détermination et leur volonté de soutenir le COMEX dans cette décision que nous usons légale et légitime jusqu’à l’Assemblée parce qu’elle est conforme à nos statuts. Et nous invitons respectueusement toutes les autorités, toutes les instances sportives à œuvrer dans ce sens parce que le credo, c’est le respect des statuts qui régissent notre association. Ces statuts ont été votés et nous avons obligation de les appliquer », ont-ils martelé.

Les signataires de cette déclaration réaffirment leur unité et leur volonté de faire respecter les règles internes de la Fédération, tout en appelant au calme et à la responsabilité. « Il ne saurait y avoir de crise parce qu’une révocation ne peut pas constituer un élément de crise. Nous restons fermes, engagés, déterminés, résolus à défendre les statuts que nous avons votés », soulignent-ils.

Binty Ahmed Touré