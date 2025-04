Appel à candidature : la CBG recrute un conseiller en biodiversité EIES Projet de raffinerie (Homme/Femme)

Sous la supervision du Responsable Etude Impact Environnemental et Social , le titulaire du poste aura pour responsabilité de soutenir l’évaluation de l’impact environnemental et social, l’ensemble de l’équipe de la raffinerie et les consultants, afin que le projet de raffinerie et les consultants soient conformes aux normes et standards de la CBG, et que les informations fournies à l’équipe de la raffinerie et aux consultants soient actuelles, correctes et pertinentes, ainsi que les informations recueillies par l’EIES soient actuelles, correctes et pertinentes.

A ce titre, il doit assurer les responsabilités suivantes : Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire la suite

