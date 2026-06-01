Elections législatives et communales: les candidats saluent un scrutin calme et bien organisé

C’est un sentiment d’un pari gagné pour la démocratie guinéenne au lendemain de la tenue des élections législatives et communales couplées du 31 mai 2026. Cet autre rendez-vous des Guinéens avec leur destin s’est déroulé dans l’apaisement et la satisfactions des partie prenantes. Dans la paix, chacun usant dans sa souveraineté, a porté des choix à propos des 147 députés devant siéger à la première législature de la cinquième République puis les conseillers des exécutifs communaux des 375 mairies du pays.

Dans leur écrasante majorité, les premiers concernés, les acteurs politiques engagés dans les élections législatives et communales, ne cachent pas leur satisfaction. Boubacar Siddighy Diallo, leader de l’UMP (Union des Mouvements Populaires), s’est montré rassuré après avoir effectué une tournée dans plusieurs bureaux de vote.

« Nous avons constaté qu’il y a le calme et la sérénité. C’est ce qui est recherché dans tout processus électoral. Les citoyens ont répondu présents. En attendant la remontée des informations provenant des autres bureaux de vote à travers nos directoires, tout ce que nous avons vu jusqu’à présent nous rassure. Il y a de l’ordre et nous espérons que tout s’est bien passé », a-t-il déclaré.

Même sentiment de satisfaction du côté du RGT (Rassemblement Guinéen du Travail). Son président, Ousmane Dady Camara, a magnifié la forte mobilisation des électeurs ainsi que l’atmosphère pacifique qui ont marqué cette journée électorale du 31 mai 2026.

« Les Guinéens ont, une fois de plus, démontré leur attachement indéfectible à la démocratie, à l’unité nationale et à la préservation de la paix et de la stabilité du pays », a-t-il affirmé.

Mohamed Lamine Kaba, le président du FIDEL estime qu’avec la bonne organisation des élections, rien ne saurait présager un quelconque refus des résultats.

«Nous avons vu que tous les équipements nécessaires étaient présents et nous avons accompli ce devoir avec honneur et fierté…Nous pensons que les résultats qui seront proclamés seront acceptés par tous les Guinéens pour permettre de mettre en place cette institution républicaine qui est l’Assemblée nationale», a-t-il déclaré.

Cette atmosphère a été constatée à l’étranger notamment à Bruxelles, où des Guinéens étaient attendus aux urnes pour participer à l’élection des députés de la dixième législature de l’histoire de la Guinée, la première sous la cinquième République.