Double scrutin : l’OIF à l’écoute de l’UMP-GMD sur le déroulement du vote

Au lendemain des élections législatives et communales du 31 mai 2026, une délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) conduite par l’Honorable Angélique Ngoma, s’est rendue, ce lundi, au siège de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), alliée de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), dans le cadre de ses consultations avec les acteurs politiques engagés dans le processus électoral.

Cette visite s’inscrit dans une série de rencontres initiées par la mission d’observation de l’OIF afin de recueillir les appréciations des formations politiques sur le déroulement du scrutin ainsi que sur l’environnement électoral.

À l’issue des échanges, le porte-parole de l’UMP-GMD, Patrice Kourouma, a indiqué que cette démarche relevait des pratiques habituelles de l’organisation lors de ses missions d’observation électorale.

« Lorsque la Francophonie et l’OIF se présentent dans un pays, il est normal que la délégation échange avec les responsables des partis ayant participé à la compétition électorale. C’est dans ce cadre qu’ils sont venus à notre siège pour rencontrer notre tête de liste ainsi que plusieurs candidats », a-t-il expliqué.

Selon lui, les discussions se sont déroulées dans un climat constructif et ont permis un échange ouvert sur les différentes étapes du processus électoral.

« L’échange a été enrichissant et ils sont repartis satisfaits. Nous sommes également très heureux de cette rencontre », a-t-il ajouté.

Le porte-parole de l’alliance a également salué les conditions dans lesquelles se sont tenues les élections du 31 mai, estimant que le scrutin s’est déroulé dans la paix et la sécurité. Il a, à cette occasion, félicité les citoyens pour leur attitude tout au long du processus.

« Les Guinéens ont fait preuve de discipline et de responsabilité. Ils se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique dans la convivialité et la fraternité », a-t-il déclaré.

Pour l’UMP-GMD, ces élections législatives marquent une étape importante dans le processus démocratique du pays, le Parlement constituant, selon le parti, l’une des institutions clés de la démocratie représentative.

Patrice Kourouma a enfin réaffirmé l’attachement de son alliance au retour à l’ordre constitutionnel. Selon lui, la Guinée poursuit sa marche vers la consolidation de ses institutions républicaines. Il a exprimé l’espoir de voir ce processus aboutir conformément aux dispositions constitutionnelles, tout en saluant la contribution des membres du Conseil national de la transition (CNT) à l’élaboration de la nouvelle Constitution.

Aminata Camara