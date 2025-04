Enseignement supérieur : l’ANAQ renforce les capacités des cadres du ministère sur l’assurance qualité

Les travaux de l’atelier de formation des cadres du ministère de l’Enseignement technique sur l’assurance qualité ont été ouverts ce mardi 22 avril 2024. La cérémonie s’est tenue au siège de l’Autorité nationale d’assurance qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), initiatrice de cette session.

Pendant deux jours, les participants, issus des institutions d’enseignement supérieur du pays, seront formés aux notions et concepts fondamentaux de l’assurance qualité, ainsi qu’aux enjeux et défis liés à sa mise en œuvre au sein du ministère de tutelle. Un accent particulier sera mis sur l’assurance qualité dans l’enseignement technique et la formation professionnelle.

« Nous travaillerons surtout sur les référentiels, notamment les normes de qualité permettant d’évaluer les établissements d’enseignement technique ainsi que les offres de formation dans ce domaine », a déclaré le directeur exécutif de l’ANAQ-Guinée, Pr. Kabinet Oularé.

Selon lui, cette première session de renforcement des capacités vise à outiller les cadres du ministère sur les fondamentaux de l’assurance qualité et à les sensibiliser aux enjeux spécifiques du contexte national, notamment dans le cadre du programme Simandou 2040, qui repose sur la qualification du capital humain.

« Il s’agit donc d’informer et de sensibiliser les cadres à la nécessité de mettre en place un dispositif robuste d’assurance qualité au sein de ce département, afin d’améliorer l’employabilité de nos diplômés. À l’issue de cette session, nous souhaitons que les participants soient pleinement conscients de l’importance d’une démarche qualité dans ce secteur stratégique », a-t-il conclu.

Présent à l’atelier, Kanté Ousmane, inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Labé, a souligné la pertinence de la formation.

« Elle nous permettra de nous initier à l’approche qualité et de diffuser cette démarche, en cohérence avec les directives de la ministre. Cette approche inclut des outils d’évaluation et de suivi, dans le respect des normes nationales et internationales. Nous souhaitons que nos programmes soient reconnus et dispensés dans des institutions conformes à ces normes. Ainsi, nous aurons des diplômés compétents, capables d’intégrer le marché de l’emploi. Car cette approche repose aussi sur une évaluation des besoins, afin que les formations répondent réellement aux exigences du marché. En participant à cet atelier, nous serons donc mieux outillés pour évaluer non seulement les programmes, mais aussi les infrastructures », souligne-t-il.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de définir et de maîtriser les concepts suivants :

L’assurance qualité dans l’Enseignement technique et la Formation professionnelle (ETFP)

La notion d’approche par compétences (APC)

La notion de qualité

L’assurance qualité

Les domaines de la qualité

Les enjeux de l’assurance qualité, etc.

Balla Yombouno