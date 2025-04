Succession du Pape François : quelle chance pour l’Afrique ?

Le Pape François s’est donc éteint hier, au lendemain de la célébration de Pâques, à 88 ans. Un décès qui n’aura surpris grand monde, tant le souverain pontife était alité depuis quelques semaines. D’ailleurs, la veille, jour de la fête pascale, il n’avait pu livrer son traditionnel message Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Sa disparition ouvre une période d’environ vingt jours, au terme de laquelle son successeur sera désigné. À ce propos, tout naturellement, des pronostics quelque peu aléatoires circulent depuis hier, notamment dans les médias occidentaux. Des pronostics dont le dénominateur commun est de minimiser les chances pour un Africain de revêtir la tiare papale. Mais comme l’élection du souverain pontife réserve souvent des surprises, en Afrique, on veut croire à un clin d’œil du Ciel.

Avec le décès, ce lundi 21 avril, du Pape François, l’Afrique a perdu un ami. Représentant décomplexé du Sud, l’Argentin Jorge Mario Bergoglio, au cours de son pontificat d’une douzaine d’années, s’est saisi de sujets au cœur des préoccupations africaines. Ainsi, lors de ses séjours en Ouganda, en Centrafrique et au Mozambique, il avait lancé des appels forts à la paix et à l’espérance. Il avait également prêché le dialogue interreligieux lors de ses déplacements en Égypte, à l’Île Maurice et au Maroc. Quant au Kenya, par lequel il avait inauguré ses voyages en Afrique, il y avait dénoncé l’égoïsme humain incarné, selon lui, par l’inacceptable cohabitation entre la richesse la plus insolente et la misère la plus déshumanisante dans ce pays de l’Afrique de l’Est.

Enfin, à ses yeux, la République Démocratique du Congo et les conflits meurtriers qui la minent depuis des années symbolisent un certain néocolonialisme économique, qui pousse entreprises et puissances occidentales à sacrifier la vie humaine sur l’autel de profits toujours plus croissants. Mais, par-dessus tout, le Pape François a été un porte-étendard inespéré pour la cause des migrants, au moment où, face à une Europe se barricadant, de jeunes Africains sombraient par milliers dans les eaux de la Méditerranée.

Finalement, l’une des rares pommes de discorde entre le défunt pape et le continent africain aura été sa relative tolérance à l’égard de l’homosexualité. Car en Afrique, les adeptes de cette cause-là ne sont guère légion.

Après un pape ayant été aussi sensible aux problèmes africains, l’Afrique souhaiterait que le prochain souverain pontife ne soit pas pour elle qu’un porte-parole par procuration. Elle voudrait qu’il soit son représentant authentique, parce qu’issu de ses entrailles. D’autant qu’elle ne manque pas de candidats remplissant ce profil. On pense ici notamment au Guinéen Robert Sarah, 79 ans, au Congolais Fridolin Ambongo Besungu, 65 ans, et au Ghanéen Peter Turkson, 76 ans.

Certes, les prétendants ne manquent pas. Mais si l’Église catholique venait à miser sur l’un de ces trois, en élisant ainsi le tout premier pape originaire de l’Afrique subsaharienne, cela parachèverait une ouverture amorcée avec le choix du Pape François, et prolongée par les idées progressistes qu’il a portées. Reste à savoir si l’Église catholique est prête à franchir un tel cap : celui de se choisir un pape noir et africain, issu du sud du Sahara. Ce serait alors un symbole fort, et une forme de justice à l’égard d’un continent dont l’expansion démographique exceptionnelle pourrait de plus en plus peser dans la vitalité de l’Église catholique.

Boubacar Sanso Barry