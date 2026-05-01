Retrait de candidatures du FRONDEG : le coordonnateur régional à N’Zérékoré s’exprime

Le mot d’ordre est clair et respecté : le Front National de la Démocratie de Guinée (FRONDEG) se retire de la course au double scrutin législatif et communal. À N’Zérékoré, le coordonnateur régional du parti ne mâche pas ses mots. Dans une interview exclusive accordée à notre correspondant ce vendredi 1er mai 2026, Cécé I Délamou s’est insurgé contre ce qu’il qualifie de violations flagrantes du code électoral.

S’appuyant sur l’article 157 du code électoral, le responsable politique pointe des irrégularités qui, selon lui, auraient dû disqualifier plusieurs candidatures. Il cite notamment la présence d’un président d’institution républicaine sur une liste électorale, ainsi que des candidats figurant simultanément sur deux listes, des listes pourtant validées par les autorités compétentes.

« Aucun président d’une institution étatique ne doit être candidat. Donc si vous prenez seulement ça, vous voyez que le président d’une autre institution républicaine qui est le CNT, est sur une liste. Et dans le même code électoral, c’est dit, aucun candidat ne doit se retrouver sur deux listes. Mais voilà, nous avons eu des gens qui se sont retrouvés sur deux listes, et ces listes-là ont été validées », a dénoncé Cécé I Délamou.

Il va encore plus loin, pointant du doigt des mouvements de soutien pro-gouvernementaux qui auraient bénéficié d’un traitement de faveur.

« Plusieurs mouvements de soutien, qui sont pour la GMD, n’ont même pas fourni des dossiers. Cependant, ils ont fait seulement des listes, et tout ça s’est passé », a-t-il poursuivi.

Avant d’asséner : les dossiers affiliés à la GMD n’ont jamais été bloqués. Partout, ce sont eux qui passent. « Ça veut dire que la règle s’applique à un côté, et les autres côtés, il n’y en a pas », a-t-il affirmé.

Pour Cécé I Délamou, participer à ce scrutin dans ces conditions reviendrait à cautionner un système biaisé. Le retrait n’est donc pas une capitulation, mais un acte politique assumé.

« Nous, nous pensons que, comme c’est un État qui est comme ça, et que tout le monde le sait, donc notre seul recours, c’est de nous retirer. Parce que tout est avec eux, même la justice. Il n’y a pas de garantie. Le mieux, c’est de dire à notre population que ce qui se passe, c’est ça. Et notre façon de dire, c’est de nous retirer. Parce que si on accepte d’aller pour se faire connaître, c’est cautionner ceux qui vont faire », a-t-il souligné.

Le coordonnateur évoque également la campagne du président Yélo Baldé, qui souhaitait briguer la présidentielle pour convaincre les Guinéens. Une ambition rattrapée, selon lui, par une tout autre réalité : l’achat de consciences à travers la distribution de voitures et de maisons, financée par les ressources de l’État.

Loin de sombrer dans l’amertume, le coordonnateur régional réaffirme les valeurs qui animent son parti. Ce combat, insiste-t-il, est celui de l’inclusion sociale, il ne peut reposer sur une seule personne.

« Notre problème, ce n’est pas d’être connu, mais c’est d’être serviable. On veut vraiment servir notre population, notre communauté, dont l’heure n’est pas la lâcheté. Certes, on peut ne pas être connu pour cette fois-ci, mais à travers nos actes, nous pourrons être connus », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Cécé I Délamou a tenu à rassurer et à encadrer ses sympathisants, leur demandant de garder leur sang-froid malgré la frustration.

« Nous disons à nos sympathisants et partisans, à tous nos partenaires de rester calmes, de rester sereins. Car, dans la vie, il faut toujours s’inscrire dans l’histoire. Même si l’État disait qu’il va continuer, il n’y a pas de problème. Mais l’avenir va nous donner la raison », a-t-il conclu.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré