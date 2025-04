La CAF et AGL concluent un partenariat faisant d’AGL le partenaire logistique officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF TotalEnergies Maroc 2025 et de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF TotalEnergies (WAFCON) Maroc 2026

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») et Africa Global Logistics (« AGL »), l’opérateur logistique de confiance en Afrique, ont annoncé un nouveau partenariat stratégique, faisant d’AGL le partenaire logistique officiel des deux compétitions de football phares de l’Afrique ; la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF TotalEnergies Maroc 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF (WAFCON) Maroc 2026.

Le partenariat a été officiellement signé à Johannesburg le mercredi 23 avril 2025 par le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe et le Président de l’AGL, Philippe Labonne.

S’appuyant sur une collaboration fructueuse qui a débuté avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF Total Energies Côte d’Ivoire 2023, AGL jouera une fois de plus un rôle clé en tant que partenaire logistique officiel de la CAF pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies de la CAF Maroc 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations féminine de la CAF TotalEnergies (CAN Maroc) 2026.

Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF est ravie d’établir une fois de plus un partenariat avec AGL avec qui nous avons travaillé avec succès lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CON) TotalEnergies de la CAF Côte d’Ivoire 2023. AGL est une entreprise de logistique de premier plan et son partenariat avec la CAF reflète l’engagement substantiel des deux parties dans le développement et la croissance du football masculin et féminin en Afrique. La Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (CAN) est l’un des plus grands événements sportifs au monde, attirant plus de 1,5 milliard de téléspectateurs dans 178 pays et de nombreux sponsors et partenaires africains et mondiaux ».

Le partenariat entre la CAF et AGL contribuera également à l’amélioration socio-économique de nos communautés rurales et urbaines sur le continent africain.

Philippe Labonne, président d’Africa Global Logistics, a ajouté : « Nous sommes honorés d’étendre notre collaboration avec la CAF. Nous partageons la même vision de l’unité et de l’excellence pour l’Afrique. Notre objectif est de soutenir l’organisation réussie de grands tournois tels que la CAN et la WAFCON, mais aussi de transformer le football africain en un moteur durable de développement économique et social. Grâce à notre partenariat avec la CAF, nous célébrons la passion de millions d’Africains pour le football, tout en renforçant notre engagement en faveur du contenu local, de l’engagement auprès des communautés et de la promotion de l’inclusion des femmes. Ensemble, grâce au pouvoir du football, nous continuerons à faire avancer l’Afrique ».

Une vision partagée et un impact durable pour l’Afrique

Au-delà des compétitions sportives, ce partenariat reflète une vision partagée : faire du football un catalyseur du développement durable sur l’ensemble du continent. S’appuyant sur son expertise approfondie en Afrique et sur un vaste réseau logistique couvrant 47 pays africains, AGL joue un rôle clé dans la transformation économique et sociale du continent. Ce partenariat illustre son ambition de contribuer durablement au sport africain tout en renforçant son impact positif sur les communautés qu’il sert.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF TotalEnergies, l’événement sportif le plus regardé sur le continent africain, bénéficiera du soutien logistique avancé d’AGL. AGL s’engage à fournir des solutions innovantes et durables pour soutenir le bon déroulement des grandes compétitions de la CAF. A travers cette alliance renouvelée, AGL réaffirme sa mission d’être au coeur de la transformation de l’Afrique. Plus qu’un simple événement sportif, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la CAF TotalEnergies.

Maroc 2025 représente une opportunité de stimuler les économies locales, de créer des emplois et de renforcer les capacités tout au long de la chaîne de valeur, de la logistique et des infrastructures au tourisme et aux services.

Renforcer le soutien au football féminin

Le parrainage de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF (WAFCON) de TotalEnergies reflète l’engagement d’AGL à promouvoir l’égalité des sexes et à encourager le développement du football féminin.

À propos d’Africa Global Logistics

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique, spécialisé dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz. L’entreprise fait désormais partie du groupe MSC, un groupe leader dans le domaine du transport maritime et de la logistique. Ayant développé son expertise depuis plus d’un siècle et avec plus de 23 000 collaborateurs répartis dans 49 pays, AGL apporte à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, personnalisées et innovantes, dans le but de contribuer durablement aux transformations de l’Afrique. AGL est également présente en Haïti et au Timor.

www.aglgroup.com

