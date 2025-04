Tidjane Thiam radié de la liste électorale, mais déterminé à être candidat

Coup de tonnerre sur la scène politique ivoirienne. Moins de six mois avant l’élection présidentielle, le principal opposant au régime en place, récemment désigné candidat du PDCI-RDA avec 99,5% des suffrages, vient d’être radié de la liste électorale. Une décision que l’intéressé qualifie de « manœuvre politique » et de « menace grave contre la démocratie ».

Dans une déclaration, Tidjane Thiam le président du PDCI-RDA, élu en décembre 2023 à la tête du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, a exprimé son indignation et sa détermination : «Je n’accepterai pas cette radiation, car elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le pouvoir vient simplement d’éliminer son rival le plus sérieux à travers un raisonnement juridique unique».

Alors que son leadership était contesté par certains, les dernières semaines ont balayé les doutes : désignation massive par les militants, soutien de 25 partis d’opposition regroupés au sein de la CAPCI, et surtout, un sondage réalisé par une structure internationale le plaçant largement en tête des intentions de vote, même face au président sortant, Alassane Ouattara.

« on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d’élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui il voterait, et je l’ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d’écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m’ont vraiment bien rendu l’effort que j’ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve », indique-t-il.

Le président du PDCI ne mâche pas ses mots et accuse ouvertement le pouvoir en place d’instrumentaliser la justice à des fins politiques. Il affirme que la plainte ayant conduit à sa radiation a été portée par des militants et avocats proches du parti au pouvoir, devant des juges qu’il qualifie de « nommés ».

« aujourd’hui les masques sont tombés. Puisque ces attaques n’ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m’empêcher d’être candidat», affirme-t-il.

« Le PDCI est uni derrière moi. Il n’y aura pas de plan B, il n’y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s’est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique…soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République », poursuit-il.

Face à cette situation explosive, le président du PDCI tire la sonnette d’alarme. Il évoque les risques de tensions, voire de crise, si la voix du peuple est une fois de plus étouffée.

« Notre pays a connu toutes sortes de difficultés, dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu’une fois de plus nous soyons au bord d’une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son troisième mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu’il envisagerait même d’en faire un quatrième. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l’attachement que j’ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité…Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les cinq prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d’Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale doit peser dans ce sens », soutient-il.

N’Famoussa Siby