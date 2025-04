Clôture des Journées du Chargeur Guinéen : vers une plateforme logistique intégrée et souveraine

Le rideau est tombé ce jeudi sur la première édition des Journées du Chargeur Guinéen, organisée par le Conseil Guinéen des Chargeurs (CGC), sous l’égide du ministère des Transports. Tenue sur deux jours à Conakry, la rencontre a rassemblé experts, acteurs de la chaîne logistique, représentants d’institutions régionales et partenaires techniques, dans le but de repenser ensemble les défis et perspectives du secteur.

En clôturant les travaux, le directeur général du CGC, Lancinet Keïta, a salué la mobilisation exceptionnelle des participants, qualifiant ces journées de « carrefour du dialogue logistique » et de « laboratoire d’idées au service d’une logistique performante, intégrée, résiliente et inclusive ».

« Nous avons exploré avec rigueur les défis majeurs de notre secteur : lourdeurs administratives, vétusté des infrastructures, manque de digitalisation, coûts prohibitifs. Mais surtout, nous avons esquissé ensemble des pistes concrètes de réforme et de synergie », a-t-il déclaré, tout en soulignant l’engagement du CGC à intégrer les recommandations issues des travaux dans la future politique sectorielle.

Le directeur général Keïta a également annoncé la mise en place d’un cadre pérenne de concertation et de suivi participatif, et a exprimé le vœu de voir ces journées devenir un rendez-vous institutionnel incontournable.

Moment fort de la cérémonie, la remise des certificats à 18 cadres guinéens ayant suivi une formation de deux mois au Centre Trémar de Dakar a concrétisé l’engagement du CGC pour le renforcement des capacités humaines.

Le porte-parole des récipiendaires a salué une « expérience intellectuelle et humaine marquante », et a tenu à exprimer sa gratitude envers le directeur général du CGC, Mme Ndeye Rokhaya Tchiam, présidente du comité de gestion du centre Trémar et directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe pédagogique du centre.

De son côté, Mohamar Mada Fall, directeur du Centre Trémar, a rendu un hommage appuyé à cette coopération entre Conakry et Dakar, qu’il qualifie de « projet de civilisation » porteur d’une souveraineté technique africaine.

« Le Centre Trémar n’est pas une école classique, mais un espace de refondation intellectuelle. Il forme des cadres porteurs de responsabilités stratégiques », a-t-il souligné, tout en appelant d’autres institutions et entreprises ayant rejoint cette dynamique. « La formation n’est pas un luxe », a-t-il martelé.

Tout au long de la cérémonie, les intervenants ont unanimement salué l’engagement visionnaire de Mme Ndeye Rokhaya Tchiam, qualifiée de « figure tutélaire de l’excellence logistique africaine », ainsi que celui de tous les partenaires africains présents, venus notamment du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, du Gabon et du Congo.

Cette première édition des Journées du Chargeur Guinéen laisse entrevoir un nouvel élan pour la logistique nationale, où la compétence locale, la coopération sous-régionale et l’innovation occupent une place centrale.

Thierno Amadou Diallo