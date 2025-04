Affaire des 21 milliards GNF : la défense de Thierno Moussa Diallo dénonce une atteinte grave aux droits de son client

La défense de Thierno Moussa Diallo, mis en cause dans une affaire présumée de complicité de vol à main armée portant sur vingt et un milliards de francs guinéens, a vivement réagi suite à la médiatisation de son arrestation et aux conditions dans lesquelles il a été présenté au public.

Dans une déclaration transmise à la presse, les avocats de M. Diallo se disent «consternés» par la remise publique du suspect aux autorités guinéennes par les autorités sierra-léonaises, au cours de laquelle il a été exposé «à visage découvert», en violation selon eux du principe de présomption d’innocence.

« Monsieur Thierno Moussa Diallo est jeté en pâture, écrabouillé par l’opinion publique comme le chef d’orchestre », déplorent ses conseils, rappelant que tout suspect est présumé innocent jusqu’à l’établissement légal de sa culpabilité, conformément à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

La défense affirme également que leur client a subi des violences visant à lui extorquer des aveux. Des images circulant sur les réseaux sociaux renforcent, selon eux, cette inquiétude. Elle dénonce en outre le fait de ne pas avoir pu accéder à son client, détenu depuis plus de 48 heures dans les locaux de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), sans la présence de ses avocats. « La défense dénonce avec fermeté le refus de son accès à son client par les autorités judiciaires et enquêteurs alors que celui-ci est sous interrogatoire depuis plus de deux jours dans les locaux de la Direction Centrale de la Police Judiciaire », dénonce-t-elle.

Face à ces faits, un huissier de justice aurait été requis pour constater les violations présumées des droits de la défense. La défense rejette désormais tout procès-verbal «issu des méthodes d’un autre âge», et exige un accès immédiat à leur client.

