La BPMG modernise ses services avec le lancement des cartes Visa Balafon et Gold

À travers une cérémonie officielle présidée par le ministre de l’Économie et des Finances, la Banque Populaire Maroco-Guinéenne (BPMG) a procédé, ce mercredi 30 avril 2024, au lancement officiel de sa nouvelle gamme de cartes Visa Balafon et Visa Gold. L’événement a réuni plusieurs acteurs du secteur bancaire.

Selon Ibrahima Kourouma, directeur général de la BPMG, ce lancement témoigne de l’engagement fort de la banque à accompagner l’évolution du secteur bancaire guinéen vers davantage d’innovation, d’inclusion et de proximité.

« La carte Visa Gold de la BPMG est destinée à ceux qui recherchent l’excellence. Elle confère des avantages exclusifs et des prestations haut de gamme. Quant à la carte Visa Balafon, elle a été conçue dans un esprit d’accessibilité. Elle illustre notre volonté d’élargir l’accès aux services bancaires sécurisés, favorisant ainsi une inclusion financière renforcée. Les deux cartes offrent une sécurité optimale, un ensemble de garanties d’assurances internationales, ainsi qu’un accès privilégié au réseau Visa à l’échelle mondiale », a-t-il précisé.

Pour Emmanuel Gnan, président du Conseil d’administration de la BPMG, ces nouveaux produits s’inscrivent dans une stratégie globale de digitalisation de l’institution.

« Ce lancement traduit notre ambition de réorienter stratégiquement notre banque, la BPMG, en passant d’une institution à dominante corporate vers une banque à vocation universelle. Je suis fermement convaincu qu’avec le soutien de toutes les parties prenantes, la dynamique enclenchée aujourd’hui permettra à la BPMG de figurer parmi les meilleures banques de la place, et de renforcer sa position au sein du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP). Le Conseil d’administration, dans son rôle d’organe de gouvernance, assurera un suivi régulier du niveau d’équipement de la clientèle en lien avec ces nouveaux produits », a-t-il martelé.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que ce lancement ne constitue pas un simple événement bancaire, mais bien un signal fort de modernisation, de transformation, d’innovation et de confiance dans l’avenir de l’économie guinéenne, en cohérence avec les orientations politiques du Président de la République et l’axe 4 du programme de développement Simandou Vision 2040.

« Grâce à ces quatre cartes Visa, la BPMG offre désormais à ses clients — particuliers, commerçants, entrepreneurs, étudiants et patriotes — un accès moderne, sécurisé et universel aux services financiers, tant en Guinée qu’à l’international. C’est un pas de plus vers l’inclusion financière, une priorité du gouvernement, en cohérence avec notre stratégie nationale de développement économique. Il est important de rappeler que le taux de bancarisation en Guinée est passé de 7 % à 23 % », a souligné Mourana Soumah.

Avec la carte Visa Gold, les plafonds sont les suivants : retraits en Guinée jusqu’à 14 400 000 GNF par jour, retraits internationaux jusqu’à 50 000 000 GNF par jour, paiements jusqu’à 100 000 000 GNF par jour.

Avec la carte Visa Balafon : retraits en Guinée jusqu’à 8 000 000 GNF par jour, retraits internationaux jusqu’à 15 000 000 GNF par jour.

