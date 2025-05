1er mai 2025 : la Guinée s’engage pour un travail décent et une prospérité partagée

À l’occasion de la Fête internationale du Travail, célébrée chaque 1er mai, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a livré un message empreint de reconnaissance, de promesses et d’orientations stratégiques. Dans une déclaration, il a salué l’engagement des travailleuses, travailleurs et employeurs de Guinée, tout en dévoilant les avancées majeures et les réformes à venir pour transformer durablement le monde du travail.

Dans sa déclaration le ministre a mis en lumière le rôle déterminant de la force de travail nationale dans l’édification d’une Guinée plus forte, inclusive et prospère.

« Votre détermination quotidienne, votre courage et votre contribution à l’effort national sont les véritables piliers de notre ambition collective », a-t-il déclaré.

Revenant sur les réformes entreprises depuis septembre 2021, le ministre a rappelé plusieurs actions concrètes : une revalorisation salariale de 35 %, le recrutement de 20 000 nouveaux fonctionnaires, l’amélioration de la couverture médicale pour les agents de l’État et les retraités, ou encore la création de plus de 50 000 emplois grâce au méga projet Simandou. À cela s’ajoutent l’élargissement de l’affiliation à la CNSS, la baisse des accidents du travail, et la signature d’une convention collective dans le secteur minier.

Des initiatives qui, selon lui, traduisent « la volonté d’inclusion, de justice sociale et de renforcement de la protection des travailleurs », a-t-il affirmé.

Faya François Bourouno a également détaillé les réformes en perspective : révision des codes du Travail et de la Sécurité sociale, création d’un régime d’assurance maladie et chômage, élargissement de la protection sociale au secteur informel, et modernisation de l’Inspection du Travail. Le gouvernement prévoit également l’adoption d’un Pacte de stabilité sociale pour ancrer durablement le climat de paix et de coopération.

Ces transformations s’inscrivent dans le cadre du programme stratégique Simandou 2040, visant à faire de la Guinée un pays émergent, économiquement souverain et socialement équilibré.

Le ministre n’a pas manqué de souligner l’importance du secteur privé, qu’il qualifie de « véritable moteur de croissance », pour son rôle dans la création d’emplois et le renforcement de la dignité au travail. Il a également mis en avant les progrès du dialogue social comme fondement d’une stabilité durable.

Faya François Bourouno a appelé les forces vives du pays à poursuivre ensemble la construction d’une Guinée prospère : « Ensemble, nous avons la lourde et noble mission de transformer nos défis en opportunités. Le Gouvernement restera à vos côtés, pour écouter, accompagner et construire avec vous ce futur que nous méritons toutes et tous ».

