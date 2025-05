Santé : Lancement officiel de l’Association des Journalistes Guinéens pour la Nutrition (AJGN)

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition en Guinée, l’Association des Journalistes Guinéens pour la Nutrition (AJGN) a officiellement lancé ses activités ce jeudi 1er mai 2025 à la Maison de la Presse de Conakry. Cette conférence de presse a rassemblé plusieurs personnalités issues de divers secteurs, venues partager leur expertise et souligner le rôle crucial que doivent jouer les journalistes dans la sensibilisation contre ce fléau grandissant.

Créée pour mettre en lumière la réalité de la malnutrition en Guinée et contribuer activement à son éradication, l’AJGN entend faire des journalistes des acteurs clés de la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Marie Sidibé, présidente de l’association, a rappelé avec conviction l’importance du rôle des médias dans cette bataille.

« La malnutrition en Guinée est une réalité préoccupante, mais elle n’est pas une fatalité. En tant que journalistes, notre mission ne se limite pas à rapporter des faits. Nous sommes aussi des éducateurs, des lanceurs d’alerte et des acteurs du changement social. Il est de notre devoir d’informer la population sur l’existence et les conséquences de la malnutrition sous toutes ses formes. De nombreux enfants souffrent de malnutrition aiguë, et pourtant, ces réalités restent méconnues. C’est pourquoi nous devons vulgariser des informations claires et accessibles à tous », a-t-elle souligné.

Un problème de santé publique majeur

Facely Camara, directeur national adjoint de la Santé familiale et de la Nutrition, représentant la Direction nationale de la Santé, a quant à lui détaillé les impacts sanitaires de la malnutrition.

« La malnutrition est une priorité pour notre ministère. Elle affecte un individu de sa naissance jusqu’à sa mort. En Guinée, environ 6 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë, qui peut être mortelle. La forme chronique, ou retard de croissance, touche près de 26 % des enfants – soit 3 sur 10. Cette dernière n’est pas immédiatement fatale, mais elle nuit gravement au développement cognitif, à la réussite scolaire, et à la productivité économique, affectant ainsi toute la nation », a-t-il expliqué.

Alphonse Sakovogui, représentant du Premier ministre, a rappelé que les conséquences de la malnutrition vont bien au-delà de la santé.

« Quand on parle de nutrition, on parle de santé, mais aussi de société et d’économie. Une personne affaiblie devient une charge pour sa famille et pour la communauté. Selon une étude conjointe de l’Agence nationale des statistiques agricoles et du bureau régional du PAM, la Guinée perd près de 3 000 milliards de francs chaque année à cause de la malnutrition. Ce n’est pas qu’un problème de santé : tous les secteurs sont concernés », a-t-il déclaré.

Selon les initiateurs, face à ces constats alarmants, la mobilisation des journalistes apparaît comme un levier essentiel pour sensibiliser, éduquer et influencer les politiques publiques. À travers l’AJGN, les professionnels des médias guinéens entendent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Mariama Telly Bah