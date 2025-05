Yengah sous tension : Face à la menace frontalière, le gouverneur appelle à la fermeté

En marge de la célébration de la fête du Travail à Guéckédou, le gouverneur de la région administrative de N’Zérékoré s’est rendu, dans l’après-midi du 1er mai 2025, à Nongoa, une zone frontalière située à 27 kilomètres du chef-lieu de la préfecture.

Depuis quelques jours, une vive tension oppose l’armée guinéenne à celle de la Sierra Leone autour de la localité de Yengah. Bien que cette dernière relève officiellement du territoire guinéen, elle est située de l’autre côté du fleuve Makona, ce qui alimente la controverse.

Face à cette situation préoccupante, le gouverneur, accompagné du préfet, du commandant du bataillon autonome de Guéckédou, du commandant de la gendarmerie et d’autres responsables militaires, a effectué une visite au camp d’infanterie de Nongoa. Après la revue des troupes, le colonel Ali Badra Camara a délivré un message fort à l’attention des forces de défense et de sécurité.

« Chers compagnons d’armes, vous avez le salut du chef suprême des armées, le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. En tant que forces de défense et de sécurité, notre mission régalienne est de défendre la souveraineté nationale, de protéger les citoyens guinéens et leurs biens. Nous vous invitons à jouer pleinement votre rôle. Soyez vigilants. Le président de la République, son gouvernement et le CNRD s’investissent activement pour instaurer un climat de paix, de cohésion sociale et de bonne collaboration, non seulement entre les Guinéens, mais aussi avec les pays voisins », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre :

« Entre les deux pays, il y a déjà eu des accords, des rencontres ont eu lieu sur ce dossier. Ce n’est donc pas maintenant qu’un citoyen peut se lever pour dire que ce territoire n’appartient pas à la Guinée ou que les limites sont floues. En tout état de cause, il faut empêcher toute tentative d’infiltration visant à troubler la quiétude de nos paisibles populations ».

Cette crise, encore à l’état embryonnaire, menace néanmoins de détériorer les relations entre ces deux pays voisins. En conséquence, la circulation entre la Guinée et la Sierra Leone est actuellement paralysée. Le débarcadère de Nongoa, point de transit majeur, a été temporairement fermé aux citoyens des deux pays.

Il convient de rappeler que le différend autour de Yengah ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années, la Guinée et la Sierra Leone se disputent la souveraineté de cette zone riche en ressources minières.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour Ledjely.com