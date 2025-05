Conakry s’apprête à vibrer : Straiker donne rendez-vous au stade de Nongo ce 3 mai !

Après avoir conquis le public du Cabaret Sauvage à Paris et marqué les esprits dans plusieurs villes de la sous-région, la scène musicale guinéenne s’apprête à vivre un moment historique. Le 3 mai 2025, le jeune prodige du rap guinéen, Straiker, se produira en concert au mythique Stade Général Lansana Conté de Nongo. Un événement d’envergure qui s’annonce déjà comme un tournant majeur dans l’histoire du rap guinéen.

En prélude à ce rendez-vous musical très attendu, la structure Kotta Musik Production, dirigée par Lamarana Bah alias Lambios, a tenu une conférence de presse le jeudi 1er mai 2025 dans les locaux de la Maison Koumakan. Le producteur a promis un spectacle exceptionnel, riche en émotions et en surprises, fidèle à la stature de l’Almamy du Rap guinéen.

« C’est un rêve que je réalise avec mon petit frère. Ce concert dépasse le cadre d’un simple show : c’est un message fort. Nous voulons porter la musique guinéenne à la place qu’elle mérite sur la scène internationale », a déclaré Lambios.

Ras Condel, représentant de 109 Prod, partenaire de l’événement, partage cette ambition :

« Ce concert marque le début d’une véritable révolution musicale. Après Labé, Dakar, Paris… Conakry accueille enfin cet événement majeur. Et ce n’est que le début : 2026 verra le Volume 2 d’Almamy Poullosophe, avec une tournée mondiale à la clé ».

L’ampleur de ce projet séduit bien au-delà du cercle musical. Plusieurs partenaires de renom ont apporté leur soutien, à l’instar de l’Agence Guinéenne de Spectacles (AGS). Son Directeur Général Adjoint, Aboubacar Diallo, a tenu à rassurer sur les dispositifs mis en place.

« À 90%, toutes les conditions sont réunies pour assurer un événement sécurisé. L’AGS restera aux côtés de toutes les structures sérieuses qui œuvrent pour le rayonnement culturel de notre pays », a-t-il rassuré.

L’organisation n’a rien laissé au hasard :

50 agents de la Croix-Rouge,

4 postes de soins,

15 éléments de l’OPROGEM,

24 pick-up de la gendarmerie, avec 10 agents par véhicule.

Véritable figure montante du rap, Straiker incarne la voix d’une jeunesse ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir. Son concert du 3 mai s’annonce comme un manifeste artistique, une déclaration de vision, et une célébration de l’excellence musicale made in Guinée.

« Après le Cabaret Sauvage, on a visé le Stade de Nongo. C’est le lieu idéal pour rassembler le plus grand nombre. Je ne suis pas arrivé à ce stade de ma carrière pour décevoir. Le public réclame ce concert depuis trois ans. On a pris le temps de se préparer pour offrir un spectacle mémorable. Il y aura du lourd, croyez-moi. Même si le stade est plein à 13h, je monterai sur scène pour donner du plaisir à mon public », a promis Straiker.

Les billets sont disponibles au prix accessible de 30.000 FG. Aux platines, DJ Akor, spécialement venu à Conakry pour sublimer la soirée, accompagnera cette fête grandiose du rap guinéen.

