Gestion de déchets : une Zone de transit et de tri inaugurée dans la commune de Sanoyah

Ce mardi 7 mai 2025, la commune de Sanoyah a franchi une étape majeure dans sa politique d’assainissement avec l’inauguration de la Zone de Transit et de Tri (ZTT) du PK36. Mise en œuvre dans le cadre du projet SANITA 2 par Enabel, l’Agence belge de coopération au développement, avec le soutien financier de l’Union Européenne, cette infrastructure symbolise un tournant vers une gestion plus durable, circulaire et communautaire des déchets dans la région du Grand Conakry. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités nationales et internationales, notamment l’ambassadrice de l’Union Européenne en Guinée, Jolita Pons, le conseiller technique à la Primature, Joseph Pierre Kamano, et le directeur pays d’Enabel, Saïd Karmawii, aux côtés du président de la délégation spéciale de Sanoyah, Aly Manden Mansa Keïta.

Ce dernier, faisant allusion de la zone de transit et de tri, a salué une transformation salutaire. « Il y a de cela plusieurs années, le dépotoir sauvage du PK36 représentait des soucis sanitaires, environnementaux et sécuritaires qui ne faisaient nul honneur à notre commune. La transformation du site est le fruit d’une conjugaison d’efforts des acteurs du développement local. Cette infrastructure que nous inaugurons ce matin, longtemps attendue, voit enfin le jour. Elle est la traduction d’une vision claire et partagée du développement local, d’une volonté politique forte et d’une collaboration sincère entre les autorités de la République de Guinée et les partenaires techniques et financiers », a indiqué celui qui fait office de maire. La nouvelle ZTT est composée d’une zone de tri, d’un centre de compostage et d’un Fablab, destinés à faciliter la valorisation des déchets ménagers. Ce centre incarne l’ambition d’autonomiser les communes de Conakry en matière de gestion des déchets, tout en créant des emplois et des opportunités économiques.

Dans son intervention, Jolita Pons a souligné l’importance de cette ZTT pour la santé publique et l’environnement « Cette infrastructure constitue une avancée fondamentale dans la gestion durable des déchets du Grand Conakry. Le centre de compostage intégré permettra la transformation des déchets organiques en compost de qualité. Ce compost contribuera à améliorer la productivité agricole tout en protégeant la qualité des sols. Il offrira également des opportunités d’emploi et participera au développement économique des communautés locales. »

La diplomate a cependant exprimé une préoccupation majeure : la situation du site de stockage temporaire de Zakopé, dont la réalisation est encore bloquée. « Sans le site de Zakopé, c’est l’ensemble du programme Sanita dans les communes du Nord qui est mis en danger », a-t-elle averti, plaidant auprès des autorités guinéennes en vue d’une action rapide et décisive.

Le conseiller du Premier ministre, Joseph Pierre Kamano, a rassuré sur ce point « Nous avons entendu les requêtes de Madame l’Ambassadrice, et nous en ferons bon usage. Nous vous assurons que dans les semaines qui suivent, toutes les mesures seront prises pour garantir la poursuite du projet dans son intégralité », a-t-il assuré. Il a aussi salué la symbolique forte de cette réhabilitation : « Ce site, il y a quelques mois, était un dépotoir insalubre. Aujourd’hui, il est devenu un symbole de changement et de progrès. Cette réalisation s’inscrit pleinement dans la vision du chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée assainie, prospère et décentralisée. »

Le directeur pays d’Enabel, Saïd Karmawii, a quant à lui, souligné l’ampleur du travail accompli. « Le PK36 a été débarrassé de ses montagnes de déchets. Cet acte, à la fois courageux et visionnaire, a permis d’ouvrir un nouveau chapitre pour ce lieu, un chapitre placé sous le signe de la transformation et de la salubrité. Ce site est désormais bien plus qu’un dépotoir. C’est un symbole de changement, un site de référence », a-t-il déclaré.

Il a conclu en appelant à la vigilance collective pour préserver cet acquis : « Il revient à chacun (autorités locales, citoyens, partenaires techniques et financiers) de préserver cet acquis et de continuer le chemin vers une gestion efficace et durable des déchets. »

Thierno Amadou Diallo