FGF : la CAF et l’UFOA-A félicitent Sory Doumbouya

La page Bouba Sampil est bel et bien tournée. Les instances dirigeantes du football africain et ouest-africain — la CAF et l’UFOA-A — ont adressé leurs félicitations officielles à Sory Doumbouya, nouveau président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), validant ainsi le verdict des urnes et le choix des membres statutaires.

La CAF reconnaît la légitimité de Doumbouya

Dans une lettre signée de son président, la Confédération Africaine de Football a salué l’élection de Sory Doumbouya.

« Je tiens à vous adresser mes félicitations pour votre accession à la présidence de la Fédération Guinéenne de Football. Cela témoigne de la confiance que vos membres placent en votre leadership.

La CAF reste déterminée à vous accompagner et à collaborer avec vous et la FEGUIFOOT pour développer et faire prospérer l’énorme talent footballistique dans notre beau pays, la Guinée », pouvait-on lire dans la lettre.

Soutien total de l’UFOA-A

Même son de cloche du côté de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA-A), dont le président a exprimé sa satisfaction.

« C’est avec une immense joie et une grande satisfaction que je vous adresse, en ma qualité de Président de l’UFOA-A, mes plus chaleureuses félicitations pour votre récente nomination.

Votre élection à ce poste prestigieux témoigne de la confiance que vous inspirez au sein de la communauté footballistique guinéenne, ainsi que de votre dévouement et de votre passion pour le développement du football dans notre région », indique le document

Ce double soutien, à la fois régional et continental, marque la fin d’un cycle. Bouba Sampil, désavoué par les membres statutaires lors du scrutin, se voit aujourd’hui lâché par les grandes instances du football.

