Malgré les départs, le RPG-AEC affiche sa résilience : « Le RPG est une force tranquille »

La direction nationale du RPG Arc-en-ciel a réagi ce jeudi 15 mai 2025 aux vagues de défections enregistrées ces dernières semaines, alors que plusieurs anciens membres ont choisi de rallier le CNRD.

Pour les responsables du parti fondé par Alpha Condé, ces départs n’ébranlent en rien une formation politique solidement ancrée dans l’histoire et forgée par des décennies de lutte. « toute structure ne ferait confiance à ces personnes que tant qu’elles sont utiles et pour un petit temps. Le RPG est une force tranquille qui ne se sent en aucun cas intimidée », peut-on lire dans la déclaration de la direction nationale du parti.

DECLARATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU RPG ARC-EN-CIEL

Le RPG ARC-EN-CIEL est un parti démocratique légalement constitué depuis 1992.

Depuis plus de 40 ans nous menons où il fera bon de vivre une lutte patriotique et démocratique pour bâtir une Guinée libre.

Le RPG est un mastodonte, il ne pourrait revenir à quelques membres frustrés et pour des raisons relevant d’un égoïsme irresponsable de transférer le RPG arc-en-ciel à une organisation aux objectifs utopiques et inavoués. Le RPG arc-en-ciel est le plus grand parti politique en Guinée. Il était présent à l’aube de l’instauration du multipartisme en Guinée. Il a connu les phases de lutte les plus héroïques (de la mise en place des premiers partis politiques en passant par la clandestinité jusqu’à l’accession à la magistrature suprême du Président Alpha Condé) de la démocratie multipartite en Guinée.

Contrairement à la légèreté dont fait preuve certaines personnes mal intentionnées, qui pensent que le RPG arc-en-ciel est un actif économique transférable. La réalité conforme aux objectifs toujours affirmés et poursuivis par le président fondateur du parti et les responsables du parti restent et demeurent la recherche de la meilleure voie de développement pour la Guinée, l’ancrage d’une démocratie inclusive et l’affirmation d’une indépendance forte et la mise en place d’une nation prospère.

Les soubresauts de l’histoire et les vicissitudes du combat politique ne feront que renforcer les racines, combien solides et inoxydables du navire jaune.

Le RPG arc-en-ciel, ses 13.087 comités de base; 2235 sous sections; 525 sections; 886 500 responsables; 7 bureaux nationaux (25 à 30 membres par bureau); 517 mouvements de soutien; 308 organisations; des organisations affiliées et des partis politiques alliés.

Les représentations en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique.

Quelques personnes qui n’ont pas d’assises et de responsabilité dans le parti, ne peuvent nullement parler en lieu et place des représentants légitimes.

La clairvoyance politique devrait faire comprendre qu’un parti politique aussi puissant, qui a l’expérience de la gestion de l’Etat ne pourrait s’allier à un mouvement dont les objectifs n’ont jamais été clairement affirmés. L’inverse est possible, c’est à dire, qu’un mouvement s’allie à un parti politique et non le contraire, même s’il navigue par ses manœuvres floues entre les deux bords.

Il y a quelle pertinence et quelle nécessité à démanteler les partis politiques les plus représentatifs de l’électorat du pays? La réponse à cette question montre que ces quelques anciens membres du RPG et les clients qui tournent autour d’eux, qui agissement dans l’ombre ne sont ni plus ni moins que des instruments. Il n y a aucune volonté de construire de la part de ces personnes. Ils sont dans une démarche de destruction hélas! qui n’affectera le RPG ni dans son fonctionnement ni dans sa grandeur.

D’ailleurs, toute structure ne ferait confiance à ces personnes que tant qu’elles sont utiles et pour un petit temps. Le RPG est une force tranquille qui ne se sent en aucun cas intimidée.

Le RPG arc-en-ciel réitère son soutien indéfectible à son Président le Professeur Alpha CONDE.

Vive la République

Vive le Professeur Alpha CONDE (Président du Parti et de la République)

Vive le RPG arc-en-ciel

Nous vaincrons.