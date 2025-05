Abdoulaye Bah réagit à l’affaire Dobo Guilavogui « Prenez l’argent, mais gardez la tête haute »

Devant les militants réunis ce samedi 17 mai 2025 à l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Abdoulaye Bah, coordinateur des fédérations du parti à l’intérieur du pays, n’a pas esquivé le sujet qui agite les rangs : le cas Dobo Guilavogui, secrétaire fédéral à Kankan, pointé du doigt pour avoir reçu un véhicule 4×4 offert par le président de la transition.

Mais au lieu d’en faire un problème, Abdoulaye Bah a opté pour un ton franc, presque désinvolte. « Si on vous donne de l’argent, des véhicules, prenez-les, c’est pour la Guinée, c’est pour vous. Mangez l’argent qu’on vous donne, ce n’est pas un problème. Mais n’acceptez pas d’insulter les cadres de l’UFDG à cause de cela. Celui qui insulte les cadres de notre parti restera malheureux à vie », a indiqué le cadre de l’UFDG.

En effet, selon lui, les cadres du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo peuvent tirer profit d’un geste de l’État mais sans jamais trahir l’engagement politique. Car ce qui dérange, selon Abdoulaye Bah, ce n’est pas tant le cadeau, mais l’attitude qui peut l’accompagner.

C’est pour cette raison que le proche de Cellou en a profité pour recadrer les choses concernant l’appartenance politique. Pour lui, il est temps d’arrêter de jouer sur deux tableaux. « On ne peut pas accepter que nos cadres, élus par nos militants, soient au CNRD. Ce n’est pas possible. On ne peut pas être chrétien et musulman à la fois. C’est soit on est à droite, soit on est à gauche. Il faut que ceux qui aiment vraiment ce parti apprennent à choisir et à assumer. On ne peut pas être volatils, légers, superflus. Ce n’est pas possible. Il faut assumer », a-t-il exhorté.

À en croire au coordinateur des fédérations du parti à l’intérieur du pays, chacun doit clarifier sa position. Et s’il faut changer de cap, autant le faire proprement, sans hypocrisie. « S’ils veulent aller au CNRD, qu’ils écrivent une lettre de démission. C’est tout », coupe court l’ancien maire de Kindia.

Lamine Camara