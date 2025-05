Couplage des élections : le MoDeL tire la sonnette d’alarme

Ce samedi 17 mai 2025, le porte-parole du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), Moïse Diawara, s’est exprimé avec fermeté lors de l’Assemblée générale du parti. Dans un discours sans détour, il a dénoncé la récente déclaration du Premier ministre Amadou Oury Bah sur le couplage des élections présidentielle et législatives en décembre, qu’il juge déplacée et dangereuse dans le contexte actuel.

« La sortie d’une haute personnalité sur une question aussi sensible, uniquement pour dire ce que l’auditoire veut entendre, n’honore pas notre pays. Quand on parle d’un processus électoral, il y a toujours des préalables. Mais le pire… Le pire dans le contexte guinéen, c’est que ceux qui sont censés compétir sont aujourd’hui en difficulté, à cause du pouvoir en place. Certains sont en exil, d’autres en prison, simplement parce qu’ils sont perçus comme des obstacles », a déclaré Moïse Diawara devant un auditoire attentif.

Pour lui, les conditions actuelles ne permettent pas un processus électoral inclusif et transparent. Il accuse le pouvoir de manœuvrer pour écarter les voix dissidentes et réduire le paysage politique à une opposition de façade. « Alors, si l’État décide d’organiser des élections dans un esprit d’exclusivité, de quelles élections s’agit-il ? Car à ce que nous sachions, le CNRD n’est pas un parti politique. Et lorsqu’il est arrivé, il avait promis devant le peuple de Guinée qu’il ne serait pas compétiteur. Mais aujourd’hui, on découvre un autre visage du CNRD », dit-il.

La situation du président du MoDeL, Aliou Bah, actuellement incarcéré, a été longuement évoquée. Moïse Diawara n’a pas caché son indignation : « Pourquoi arrêter Aliou Bah ? C’est un calcul purement politique. Quelqu’un m’a dit hier : même un fou sait pourquoi Aliou Bah a été arrêté. C’est juste parce qu’il est perçu comme un potentiel obstacle à leur trahison. Donc, il fallait le neutraliser. Car c’est une véritable trahison. Quand on jure devant le peuple et qu’on fait le contraire, ou qu’on manœuvre pour faire le contraire, c’est une trahison envers la nation ».

Le porte-parole a insisté sur le caractère infondé des accusations portées contre Aliou Bah, qu’il considère comme une tentative politique de neutralisation. « On peine à trouver le motif réel de son arrestation, mais il est toujours détenu. L’objectif est désormais clair : tout ce qui pouvait s’opposer à cette trahison a été mis en difficulté et dégradé. Quelles élections veulent-ils organiser si les principaux acteurs sont exclus ? Avec qui veulent-ils compétir ? », s’interroge-t-il.

Dans un passage plus personnel, Moïse Diawara a raconté sa dernière visite à la maison centrale, où il a trouvé Aliou Bah toujours combatif malgré sa détention. « Lors de ma dernière visite, j’ai trouvé M. Aliou Bah, président du MoDeL, avec un livre entre les mains. Il lisait. Il m’a dit : “Moïse, continuez à apprendre. Lisez. Prenez au moins le temps, chaque jour, de lire 50 pages selon vos aspirations. Car le défi est immense. Et ce n’est qu’avec une formation de qualité que nous pourrons poursuivre notre combat.” »

Tout en appelant les militants à rester fidèles aux principes du parti, le porte-parole du MoDeL a assuré que toutes les voies de recours juridiques seraient explorées, tant au niveau national que sous-régional.

Thierno Amadou Diallo