Le pèlerinage à la Mecque : Comprendre le cinquième pilier de l’islam (Interview)

Le pèlerinage à la Mecque, ou Hadj, constitue le cinquième pilier de l’islam. Il s’agit d’un devoir religieux que tout musulman, disposant des capacités physiques et des moyens financiers, doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Ce voyage spirituel vers les lieux saints, en particulier La Mecque, symbolise l’unité de la communauté musulmane et la soumission totale à Allah.

Pour mieux saisir les dimensions spirituelles et pratiques de ce rite, un journaliste de Ledjely.com s’est entretenu, le vendredi 16 mai 2025, avec Ousmane Fadhil Kaba, imam de la grande mosquée « Banque mondiale » de Sangoyah, dans la commune de Matoto. Théologien, prédicateur et enseignant, l’imam Kaba a partagé son savoir avec clarté, dans une atmosphère chaleureuse après la prière d’Asr.

Ledjely.com : Qu’est-ce que le pèlerinage en islam ?

Imam Kaba : Le pèlerinage est un acte d’adoration prescrit par Allah. Il consiste à se rendre à La Mecque pour y accomplir des rites religieux en communion avec les autres musulmans. C’est une manifestation de piété, de soumission à Dieu et d’unité entre croyants.

Pourquoi le Hadj est obligatoire et sous quelles conditions ?

Le Hadj n’est obligatoire qu’une seule fois dans la vie de tout musulman qui en a la capacité. Allah, dans Sa sagesse, ne nous a pas imposé de le refaire plusieurs fois. Cinq conditions rendent le Hadj obligatoire : être musulman, avoir la raison, être pubère, être libre, et disposer des moyens financiers et physiques nécessaires.

Qui peut faire le pèlerinage, et dans quelles conditions est-il accepté ?

Avant tout, le pèlerinage doit être précédé par une intention sincère. Comme le dit un hadith du Prophète (paix et salut sur lui) : « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme sera rétribué selon son intention. » Ainsi, le pèlerinage doit être accompli uniquement pour Allah, sans rechercher la reconnaissance sociale, comme le titre d’« Elhadj » ou de « Hadja ». Deux piliers fondamentaux sont requis pour toute adoration : la sincérité (al-Ikhlâs) et la conformité à la Sunna. L’objectif du pèlerin doit être de plaire à Dieu et non de satisfaire des intérêts mondains.

Quels actes sont interdits durant le Hadj ?

Durant le Hadj, tout péché est interdit. Allah dit dans le Coran : « Celui qui fait le pèlerinage doit s’abstenir de relations intimes, de péchés et de disputes. » Une relation charnelle avec son conjoint, par exemple, annule le pèlerinage, et la personne devra le recommencer. D’autres infractions n’annulent pas le rite, mais exigent une compensation (appelée fidya ou ad-dam), généralement le sacrifice d’un mouton offert aux nécessiteux.

Quelles sont les récompenses du pèlerinage ?

Les récompenses sont immenses. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Un pèlerinage accompli correctement n’a d’autre récompense que le Paradis. » Il a également déclaré : « Celui qui accomplit le Hadj sans commettre de faute revient comme le jour où sa mère l’a mis au monde. » Le pèlerin bénéficie aussi d’une faveur particulière : ses invocations sont exaucées.

Peut-on accomplir le Hadj pour quelqu’un d’autre ?

Oui, mais sous certaines conditions. Si une personne est physiquement incapable d’accomplir le pèlerinage (à cause de la vieillesse ou d’une maladie incurable), une autre peut le faire en son nom. Toutefois, comme l’indique un hadith, celui qui accomplit le Hadj pour autrui doit d’abord l’avoir fait pour lui-même.

Qu’en est-il de celui qui néglige le pèlerinage jusqu’à sa mort ?

Un hadith du Prophète dit : « Celui qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage, alors qu’il en avait la capacité, mourra en tant que juif ou chrétien. » Cela signifie que négliger une obligation aussi fondamentale, alors que l’on en a les moyens, est un acte grave aux yeux d’Allah.

Quelle est la différence entre le Hadj et la Oumra ?

Le Hadj est un rite obligatoire à effectuer durant des mois précis : Chawwal, Dhul-Qa’da et les dix premiers jours de Dhul-Hijja. La Oumra, en revanche, peut être accomplie à tout moment de l’année. Le Hadj comporte quatre piliers : L’Ihrâm (l’intention); La station à Arafat; Le Tawaf autour de la Kaaba; Le Sa’i entre les monts Safa et Marwa.

Il comprend également sept obligations comme le Tawaf d’adieu, la nuit à Muzdalifah, le jet des pierres, etc. La Oumra qui n’est pas aussi obligatoire comporte trois piliers (Ihrâm, Tawaf, Sa’i) et deux obligations.

Quels sont les actes les plus aimés d’Allah durant le Hadj ?

Allah aime l’obéissance, la sincérité et la conformité à la tradition prophétique. Le pèlerin doit accomplir ses rites dans l’humilité, sans innovation, en suivant le Coran et la Sunna. Tout acte d’adoration doit être fondé sur une intention pure et une pratique authentique.

Pourquoi appelle-t-on les pèlerins « Elhadj » ou « Hadja » ?

Il s’agit d’une tradition culturelle, non religieuse. En arabe, ces termes signifient simplement « celui ou celle qui a accompli le pèlerinage ». En Arabie saoudite, ces titres ne sont pas employés. Dans nos sociétés, ils sont souvent utilisés par respect, mais ne doivent en aucun cas constituer une motivation pour effectuer le pèlerinage.

Interview réalisée par Lansana Camara, stagiaire