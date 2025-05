Football : lettre ouverte au président de la Féguifoot, Sory Doumbouya

Monsieur le Président, avec le ferme espoir que votre élection va enfin favoriser une gestion vertueuse de notre football, qui constitue la discipline la plus populaire chez nous, je tiens à vous féliciter pour la confiance, que les membres statutaires de la fédération ont placée en vous.

Au demeurant, acteur du football vous êtes bien au fait des problèmes qui assaillent depuis quelques années cette discipline. On ne répètera jamais assez, discipline la plus populaire chez nous, la gestion du football attire bien des convoitises. Au-delà de son caractère strictement sportif, le football est désormais intégré dans ce qu’il convient de désigner par le sport busines. Avec des retombées financières importantes. Au regard de ces formidables enjeux, il serait maintenant souhaitable que la gestion du football puisse servir la famille sportive. Depuis quelques saisons, notre football est pris en otage par maints acteurs de la famille sportive. Avec pour conséquence, que la fédération est devenue un véritable fonds de commerce pour ces acteurs. A l’approche des élections, les ligues régionales et les clubs sont courtisés à force de billets de banque pour obtenir leurs suffrages. Une fois élus, les promesses et autres engagements ne sont guère tenus.

Il vous revient donc, Monsieur le Président, le temps que court votre mandat d’assurer une rupture totale avec le mode de gestion du football, qui a prévalu jusque maintenant. Par les temps qui courent avec les mutations qui interviennent, et les innovations qui s’opèrent, nous avons beaucoup plus besoin de gestionnaires, que de responsables soucieux de se faire la poche au détriment de la discipline. Après plus de trois décennies, la situation de notre football n’est guère reluisante. En dépit de quelques résultats enregistrés en dents de scie. Le constat le plus accablant est la fracture, qui existe entre Conakry, la capitale et l’intérieur du pays. Dépourvues de moyens, les ligues régionales fonctionnent tant bien que mal, malgré les fallacieuses promesses tenues à la veille de chaque congrès. Rien n’est entrepris pour résorber cette fracture, qui s’élargit au fil des ans. Même si les infrastructures relèvent du ressort de l’Etat, le développement de la discipline incombe à la fédération par le biais de sa direction technique.

Sur un tout autre plan, le football des jeunes et le football féminin sont négligés. Faute de compétitions formalisées et régulières, il est difficile d’assurer la détection et l’encadrement pour les sélections nationales toutes catégories confondues. Pour ce qui concerne ces deux catégories, vous avez pris part la semaine dernière au Paraguay, à la 75ème assemblée générale de la FIFA. Des décisions fortes ont été prises pour le développement du football des jeunes, et du football féminin. J’ose croire que des dispositions idoines seront prises, afin que notre pays puisse bénéficier des programmes annoncés.

Dans ce même ordre d’idées, pour votre information Monsieur le Président, lors du sommet organisé à Paris en prélude aux Jeux Olympiques d’été de Paris, Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé qu’un programme ambitieux sera lancé pour installer 1000 terrains de football durables dans les écoles et ainsi soutenir les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Cette initiative s’inscrit dans le programme Football for Schools de la FIFA, qui vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles, et à renforcer les compétences de vie des jeunes à travers le football. La FIFA réinvestit la majorité des revenus générés par ses compétitions phares dans le développement du football. Sur la période allant de 2016 à 2026, à travers le programme FIFA Forward mené dans les 211 pays membres de la FIFA, 5 milliards de dollars seront investis dans le développement durable du football, partout et pour tous. Un engagement mondial fort pour la jeunesse et l’avenir.

Pour ce qui concerne donc cet important programme financé par la FIFA, il revient ainsi au COMEX de largement communiquer sur la mise en œuvre de ce programme en Guinée, et dans l’affirmatif, situer l’opinion publique sur l’état d’avancement de son exécution.

Monsieur le Président, la communication devrait être beaucoup plus accentuée au cours de votre mandat, pour permettre non seulement aux instances de l’UFOA A, la CAF, la FIFA, mais aussi nos autorités et surtout l’opinion publique d’être au courant en temps réel des activités menées et des actes que vous posez. A ce sujet, un seul exemple parmi tant d’autres, personne à ce jour ne connaît la nature et les conditions du contrat que l’entraîneur Michel Dussuyer et son staff ont conclu avec la fédération. Il vous revient donc cette obligation de rapidement communiquer sur ce dossier. Nous sommes engagés dans les éliminatoires du Mondial 2026, avec quatre journées à disputer. Miche Dussuyer est- il maintenu, avec quelles conditions ? Cette réponse est de votre ressort !

Monsieur le Président, de l’avis de nombreux observateurs, la question se pose de savoir si l’assemblée générale extraordinaire projetée sera en mesure de cerner avec perspicacité la problématique de la gestion du football national ? A mon humble avis, la tenue d’une rencontre avec tous les acteurs du football et des personnes ressources identifiées et triées sur le volet, pour établir un diagnostic exhaustif et objectif avec de pertinentes recommandations serait beaucoup plus profitable pour le pays. Le format et les modalités de cette rencontre sont à définir par vos soins et le COMEX.

Thierno Saïdou Diakité