Elhadj Ismaël Moustapha Soumah : « Réconcilions nos frères guinéens qui sont divisés, qui ne se parlent pas »

Les fidèles musulmans de Guinée, à l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier, ont célébré ce vendredi 6 juin 2025 la fête de Tabaski. Dans la commune urbaine de Sanoyah, l’imam Elhadj Ismaël Moustapha Soumah a invité les croyants à adorer Dieu et à accomplir correctement ce qu’Il leur demande.

Selon lui, le jour de la fête de Tabaski est un jour béni, un moment de rassemblement pour les fidèles musulmans guinéens, qui consacrent cette journée à l’adoration de leur Créateur, Allah.

« C’est aussi un jour de joie et d’enthousiasme. Mais ce qui est le plus important, c’est de respecter la parole de Dieu, notre Créateur. Ensuite, cultivons la paix et le vivre-ensemble. Mes frères et sœurs en islam, soyons des acteurs de la réconciliation. Réconcilions nos frères guinéens qui sont divisés, qui ne se parlent plus. Quant à nous, acceptons-nous mutuellement, respectons nos chefs et nos responsables, ayons pitié des enfants et aimons notre pays. Remercions Dieu pour tout ce qu’Il a fait pour la Guinée », a-t-il affirmé.

L’imam a ensuite rappelé aux fidèles le sens profond de la fête de Tabaski, ainsi que les règles relatives au sacrifice du mouton et au partage de sa viande.

« Après la prière, tous les fidèles musulmans retourneront chez eux pour immoler leur mouton, symbole du sacrifice, conformément à la sunna de notre ancêtre Abraham. Mais attention : ce n’est pas n’importe quel mouton que le musulman doit sacrifier. La religion musulmane déconseille d’immoler un mouton borgne, malade — surtout si la maladie est visible — ou un animal qui boite. Le meilleur mouton pour le sacrifice est celui qui est bien portant, gros, agréable à regarder et docile. Une fois l’animal immolé, il faut bien savoir comment répartir la viande. Une partie est destinée à ta consommation personnelle, une autre pour les proches, les voisins et les amis, et la dernière doit être offerte aux pauvres et aux démunis », a-t-il soutenu.

Balla Yombouno