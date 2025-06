Tabaski à N’Zérékoré : le gouverneur appelle les fidèles à la prudence

Ce vendredi 6 juin 2025, les fidèles musulmans du monde entier ont célébré la fête de Tabaski. À N’Zérékoré, la célébration a été marquée par une forte mobilisation des pratiquants de l’islam. Présentes pour s’acquitter de leur devoir religieux, les autorités régionales et préfectorales ont profité de l’occasion pour exhorter la population non seulement à cultiver la paix, mais aussi à prier et à bénir le pays ainsi que ses dirigeants.

Aly Badra Camara, gouverneur de la région de N’Zérékoré, s’est d’abord réjoui de la mobilisation des fidèles pour cette prière collective.

« C’est pour nous un bonheur et une fierté de voir les fils résidents et ressortissants, les Guinéens en général, venir partager cet espace de prière et de bénédiction. Il faut saluer cela, car c’est ce que souhaite le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a toujours voulu voir les Guinéens rassemblés », s’est félicité le colonel.

Par la suite, la première autorité régionale a abordé le Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PN-RAVEC), qui, selon lui, doit interpeller tous les citoyens guinéens.

« Les Guinéens ont atteint une maturité qui ne leur permet plus de se laisser faire. Ils ont des responsabilités. Il est donc important de remercier tous les acteurs impliqués. Il faut saluer nos vénérés sages et chefs religieux. Partout où il y a des bénédictions, je vous invite à y aller, à prier pour le pays, pour un développement inclusif, ainsi que pour nos compatriotes établis à l’étranger. Nous voulons que cet esprit se concrétise partout, à l’image des fils de N’Zérékoré qui ne cessent d’en faire la preuve », a ajouté le gouverneur.

Par ailleurs, il a appelé la population à la prudence durant cette période de célébration.

« La prudence ! Avant, pendant et après la fête, j’invite chacun d’entre nous à veiller à la sécurité. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter les accidents. Se déplacer ne signifie pas s’exposer à des risques inutiles ou créer des difficultés à autrui », a conclu le colonel Aly Badra Camara.

La Tabaski, l’une des plus grandes fêtes musulmanes, a donc été célébrée dans la ferveur à N’Zérékoré, capitale de la région forestière.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré