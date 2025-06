Tabaski à Kissôssô : Une prière collective dans l’unité et la ferveur

Chaque fête de Tabaski, les fidèles musulmans se rassemblent en un lieu commun pour accomplir la prière collective. À Kissôssô, c’est sur le grand terrain que cette tradition s’est encore perpétuée, réunissant les croyants dans un esprit de fraternité et de piété.

Dans son sermon, l’imam Moussa Sylla, chargé des affaires religieuses extérieures au SGAR a magnifié la grandeur d’Allah en répétant à plusieurs reprises « Allahou Akbar », conformément à la sunna. Il a invoqué des bénédictions pour tout le peuple de Guinée et demandé le pardon divin pour l’émergence du pays.

L’imam a ensuite rappelé les dispositions spirituelles et comportementales que chaque musulman doit observer pour se préparer à la prière collective, soulignant l’importance de cette dernière dans la vie du croyant. Il a aussi insisté sur le sacrifice rituel, geste central de la Tabaski, qu’il a décrit comme l’un des actes d’adoration les plus méritoires après la prière, lorsque fait sincèrement pour Allah.

Appelant à l’unité et à la cohésion nationale, l’imam Moussa Sylla a exhorté les Guinéens à plus de solidarité, de fraternité et de civisme, des valeurs indispensables au développement de la nation.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, il a insisté sur l’importance d’un comportement exemplaire et d’une éducation solide :

« Une jeunesse bien éduquée et bien formée est le moteur du développement de toute nation », a-t-il déclaré.

Il a clos son sermon par de nombreuses proclamations de « Allahou Akbar », en glorifiant le nom d’Allah, et a formulé des prières de paix, de prospérité et de cohésion pour la Guinée et l’ensemble de ses fils et filles.

Lansana Camara, stagiaire