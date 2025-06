Trophées des Champions : Le Horoya frappe fort avec un doublé

La fête est totale chez le Horoya AC de Conakry. Moins de 24 heures après avoir triomphé face à son éternel rival, le Hafia FC, les Rouge et Blanc ont de nouveau brillé, cette fois-ci lors de la remise des Trophées des Champions, consacrant les meilleurs acteurs du championnat national pour les mois d’avril et mai.

Le coach Nouhoum Diané a été désigné meilleur entraîneur, tandis que son buteur maison, Yakouba Gnagna Barry, a raflé le titre de joueur du mois, confirmant la mainmise du HAC sur la Ligue 1 guinéenne.

En compétition avec plusieurs techniciens du championnat, dont Mohamed Maleah Camara (Renaissance FC), Adjaly Akdjar (Hafia FC), Oumar Conté (RCCK), Mohamed Lamine Sylla Leandro (CIK), et Amadou Kain Camara (SAG de Siguiri), le technicien malien a su se démarquer par ses résultats et la régularité de son équipe.

Avec humilité, il a réagi : « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à tirer la couverture à moi. C’est vrai que c’est ma deuxième distinction cette saison, mais tous les autres coachs le méritent aussi. Ils ont énormément progressé et travaillé. Ce trophée, c’est aussi pour le Horoya, pour les joueurs et surtout pour le staff », a déclaré Nouhoum Diané.

De retour après une longue blessure et une suspension, Gnagna Barry a retrouvé toute sa verve. Avec 6 buts inscrits en deux mois, il a devancé ses concurrents comme Salifou Camara (Hafia, 3 buts), Bourhama Camara (RCCK, 6 buts également), Saran Mamoudou Kanté (SAG, 5 buts), Ousmane Konaté (SAG, 3 buts), Abdoul Karim Bah (Flamme Olympique, 3 buts), et Daouda Camara (ASK, 3 buts).

« Merci aux organisateurs, au staff du Horoya, et surtout à mes coéquipiers. Je reviens de loin, d’une grave blessure. Il m’a fallu énormément de travail pour revenir à ce niveau. Mais je suis arrivé dans un grand club, donc je profite pleinement. Le championnat n’est pas encore terminé, il reste quatre matchs. Inch’Allah, je vais me battre pour terminer meilleur buteur », a confié Gnagna.

Avec 7 buts au compteur, l’attaquant guinéen n’est plus qu’à une longueur du meilleur buteur actuel du championnat. Le sprint final s’annonce intense.

Lonceny Camara