Kankan : Plus de 10 000 candidats au BEPC, l’inspecteur promet des examens sans accroc

Les premières épreuves du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) ont été lancées ce lundi 16 juin 2025 sur toute l’étendue du territoire national. À Kankan, c’est le lycée Morifindjan Diabaté qui a servi de cadre pour le lancement officiel, en présence des autorités locales, éducatives, ainsi que des représentants du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation.

Agents de sécurité, personnel de santé, surveillants, délégués et élèves étaient tous mobilisés dans ce centre d’examen. Dans la cour, un calme olympien régnait, traduisant l’ambiance sereine de cette première journée. Sur les visages, on pouvait lire à la fois de la confiance et de la sérénité chez certains, tandis que d’autres laissaient transparaître crainte et appréhension.

Cette année, ce sont 10 703 candidats, dont 3 285 filles, répartis dans 31 centres qui affrontent les épreuves dans la région de Kankan. Confiant, l’inspecteur régional de l’Éducation par intérim s’est exprimé.

« Le slogan reste le même : zéro tolérance vers l’excellence. Nous voulons des résultats mérités. Vous voyez comment les enfants sont sereins. Nous sommes là pour les encourager et leur rappeler qu’il ne s’agit que d’une évaluation comme celles qu’ils passent quotidiennement. Ce n’est pas leur première fois, ils ont déjà passé le CEE. Ils ne verront que ce qu’ils ont vu en classe. Ce sont des sujets préparés depuis neuf mois. Il n’y a rien de mystérieux. Les enfants ont travaillé durant l’année scolaire et s’attendaient à cette étape. Nous allons faire ces examens sans problème en 2025 », a promis Moussa Kéita.

La délégation ministérielle, présente à Kankan depuis le début des examens nationaux pour veiller au bon déroulement des trois évaluations, se dit satisfaite de l’organisation sur le terrain. Un cadre du ministère a souligné les avancées enregistrées dans la région.

« Depuis le CEE jusqu’à maintenant, ce que nous avons vu est encourageant. Il y a eu des progrès notables dans l’organisation des examens. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits des responsables éducatifs de Kankan. Nous invitons tous les acteurs impliqués à faire preuve de responsabilité et à revenir aux fondamentaux. L’objectif reste de former des ressources humaines de qualité pour le pays, et cela passe par des examens organisés dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.

En procédant au lancement de la première épreuve, celle de la rédaction, Mamady Kansan Doumbouya, directeur régional de l’Information et de la Communication et représentant du gouverneur, a prodigué des conseils aux candidats. Il s’est également réjoui du niveau de mobilisation.

« Nous sommes heureux d’apprendre que 99 % des candidats sont présents. Nous avons exhorté les élèves à la prudence, à l’effort et à la persévérance. Chacun doit se battre pour être maître de son avenir. C’est l’un des principes fondamentaux que prône le CNRD », a-t-il martelé.

Michel Yaradouno, depuis Kankan