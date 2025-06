« Ce n’était qu’une bande d’escrocs ! » : Dr Ousmane Kaba blanchi par la CRIEF

La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a rendu son verdict ce lundi 16 juin 2025, dans le dossier opposant l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Dr Ousmane Kaba, à la société Bankina Pêche. Étaient également poursuivis dans cette affaire : Boubacar Barry, ancien ministre de la Pêche et de l’Élevage ; Mansa Moussa Sidibé, ex-ministre de la Pêche et de l’Aquaculture ; Moussa Condé dit “Tata Vieux”, ancien ministre de la Pêche, ainsi que la société China National Fisheries Corporation (CNFC).

La cour a jugé irrecevable l’action intentée par Bankina Pêche et a renvoyé les mis en cause à des fins de poursuites, mettant ainsi fin à une procédure qui aura duré plusieurs mois.

À la sortie de l’audience, Dr Ousmane Kaba, visiblement soulagé, n’a pas mâché ses mots.

« C’est une grande victoire. Je remercie nos avocats et la cour pour avoir dit le droit. Il ne s’agissait même pas d’un détournement de fonds publics, ni de fonds privés. Ce dossier n’avait aucun fondement. Ce sont simplement des frondeurs de licence qui ont prétendu que nous avions signé un accord avec la République de Chine. Mais c’était un accord intergouvernemental qui prévoyait le versement de fonds au Trésor public », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, dans un ton plus cinglant : « C’est comme si un voleur se plaignait à la police d’avoir été empêché de voler. Ça n’avait absolument aucun sens ! Ce n’est pas une affaire politique, contrairement à ce que certains pensent. Ce n’était qu’une bande d’escrocs qui nous a traînés en justice, et cela nous a malheureusement fait perdre cinq mois de notre vie ».

Interrogé sur une éventuelle poursuite contre la société plaignante, Dr Kaba reste mesuré.

« La décision revient à nos avocats. Personnellement, je ne ressens aucune haine envers cette société. Je crois que chacun est victime de son destin, et nul ne peut y échapper. Je me remets donc à la sagesse divine », a-t-il conclu.

Aminata Camara