Africa Global Logistics Guinée annonce la nomination de Mme SYLLA Adjidjatou au poste de Directrice Commerciale d’AGL Guinée

Africa Global Logistics Guinée (AGL) a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme SYLLA Adjidjatou en tant que Directrice Commerciale d’AGL Guinée. Elle succède à Mme KOBOR Fatimata, qui occupait cette fonction depuis plusieurs années.

Forte d’une solide expérience dans le secteur commercial, Mme SYLLA Adjidjatou apportera une vision stratégique et une expérience précieuse qui contribueront au développement des activités commerciales d’AGL Guinée. Son leadership sera un atout majeur pour renforcer la position d’AGL en tant qu’acteur clé de la logistique et des services portuaires en Guinée.

« Je suis ravie de rejoindre AGL Guinée et impatiente de relever les défis à venir. Ensemble, nous allons améliorer nos services pour dépasser les attentes de nos clients et partenaires », a déclaré Mme SYLLA Adjidjatou.

Avec la nomination de Mme SYLLA Adjidjatou, AGL Guinée réaffirme son engagement à fournir des services de logistique et de transport de premier ordre. Sa vision stratégique et son expertise renforceront notre capacité à innover et à répondre aux besoins croissants de nos clients.

À propos d’AGL

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE – Responsable Régional Communication & RSE –Guinée-Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com M.+224 621 08 92 22