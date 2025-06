Morissanda Kouyaté : « Un matin, le chef de l’État nous a appelés et nous a dit…»

En marge de sa visite officielle en Côte d’Ivoire, le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, a rencontré la communauté guinéenne établie à Abidjan. Lors de cette rencontre, l’ambassadeur de Guinée en Côte d’Ivoire a salué la volonté du général Doumbouya de faciliter l’accès des Guinéens de l’étranger aux documents administratifs, notamment les passeports.

« C’est grâce à vous que le concitoyen n’est plus obligé d’aller jusqu’à Conakry pour se doter d’un passeport. Vous avez hissé la diaspora très haut. Encore une fois, merci Monsieur le Président », a-t-il déclaré.

De son côté, Mamadou Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de Côte d’Ivoire, a mis en lumière les réformes en cours et l’engagement du gouvernement à restaurer la dignité des citoyens, partout dans le monde.

« Vous avez su donner un nouveau visage à notre beau pays. Les Guinéens à l’étranger suivent avec admiration et fierté les changements positifs engagés. La diaspora n’a jamais été aussi considérée », a-t-il souligné.

Prenant la parole au nom du Président, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a rappelé les nombreux obstacles auxquels faisaient face les Guinéens de l’extérieur, notamment l’impossibilité d’obtenir un passeport ou de voyager, avant les réformes récentes.

« La plupart d’entre vous ne pouvaient plus avoir d’emploi. La plupart d’entre vous ne pouvaient plus voyager. Parce que leur passeport était expiré, ils ne pouvaient pas reprendre. Parce qu’il y avait des erreurs qui ont été commises, on ne peut pas dire ça ici. Des milliers de nos compatriotes étaient bloqués parce qu’ils ne pouvaient plus revenir. Un matin, le chef de l’État nous a appelés et nous a dit, je ne peux pas laisser des milliers de Guinéens être des apatrides. À partir d’aujourd’hui, je prends la décision de mettre à plat toutes ces anomalies et permettre de prendre un passeport sans restriction. Nous avons besoin, pour lui permettre de faire tout le travail qu’il a envie et qu’il est en train de faire pour la Guinée, il a besoin d’une donnée fondamentale pour lui permettre de programmer. Combien sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? C’est pourquoi, en dehors des considérations politiques, il a dit, je veux qu’il y ait un recensement clair, net, inclusif. Et c’est ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui sous ses instructions », a-t-il martelé appelant ensuite les ressortissants à se faire recenser dans le cadre de l’identification nationale.

N’Famoussa Siby