Arrestations arbitraires en Guinée : Julius Maada Bio interpellé

Suite aux enlèvements arbitraires et disparitions forcées enregistrés en Guinée, notamment ceux d’Oumar Sylla alias Foniké Menguè et de Mamadou Billo Bah, toujours introuvables à ce jour, Alseny Farinta Camara, responsable à l’organisation du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), a adressé ce lundi 23 juin 2025 une lettre ouverte au président en exercice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans son courrier, le militant salue d’abord l’engagement et le leadership du président Julius Maada Bio, qu’il qualifie d’exemple pour la jeunesse ouest-africaine dans la lutte pour la démocratie et la défense des droits humains. Il en appelle ensuite à son implication urgente.

« Je saisi cette occasion pour vous interpeller solennellement sur les enlèvements arbitraires et les disparitions forcées des grandes figures de la société civile guinéenne en l’occurrence Oumar Sylla dit Foniké Menguè, Coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et Mamadou Billo Bah, Responsable de la mobilisation du FNDC ainsi que d’autres citoyens épris de paix, de démocratie et l’Etat de droit », écrit-il.

Plus d’un an après leur disparition, Alseny Farinta Camara déplore l’inaction des autorités guinéennes, qu’il accuse d’arrogance et de mépris face aux appels à la vérité et à la justice.

« Je tiens également à vous informer que bientôt douze (12) mois depuis que Oumar Sylla, et Mamadou Billo Bah ont été enlevés par les autorités militaires au pouvoir alors qu’ils participaient à une campagne pacifique dénonçant la fermeture injustifiée des médias et la cherté de vie en Guinée. Au regard du mépris et de l’arrogance qui caractérisent nos autorités sur le sort de ces citoyens plongeant leurs familles dans une angoisse permanente et insupportable », regrette-t-il.

Il appelle enfin le président de la CEDEAO à faire usage de son influence pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de ces activistes.

Aminata Camara