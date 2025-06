Essor du tourisme guinéen : Kadé Camara fait l’état des lieux et invite « investisseurs et acteurs du secteur à s’impliquer davantage »

Dans un entretien accordé à la télévision parlementaire Parlement TV, la Directrice Générale de l’Office National du Tourisme (ONT), Kadé Camara, a évoqué les réformes engagées dans ce secteur longtemps négligé. Selon elle, le tourisme, autrefois relégué au second plan, est aujourd’hui en plein essor et figure désormais parmi les priorités du gouvernement de la transition.

« C’était un secteur un peu oublié. Mais depuis le 05 septembre 2021, avec la dynamique amorcée par le CNRD, de nombreuses activités et des efforts ont été entrepris pour faire en sorte que le secteur touristique devienne l’un des secteurs prioritaires du gouvernement. Vous avez vu aujourd’hui, par exemple, avec l’initiative Branding Guinée, le secteur du tourisme fait partie des trois axes majeurs de ce projet », a déclaré Kadé Camara.

Elle a aussi évoqué l’alignement du tourisme sur le programme visionnaire de développement économique Simandou 2040. « Nous avons aussi notre programme phare de développement économique, Simandou 2040, dans lequel le secteur du tourisme se retrouve à travers les cinq piliers, notamment le pilier 2 : éducation et culture, et le pilier 5 : santé et bien-être. Tout cela prouve à suffisance que le tourisme est devenu un secteur réellement prioritaire pour le gouvernement… Nous mettons tout en œuvre pour poser les bases d’un développement touristique durable », a-t-elle souligné.

Pour soutenir cette dynamique et faire rayonner la destination Guinée, la patronne de l’ONT a particulièrement lancé un appel aux investisseurs privés ainsi qu’à tout autre acteur concerné. « Depuis quelques années, on le dit partout : la Guinée est notre paradis. Et pour que les gens comprennent de quoi nous parlons, nous incitons tout le monde à venir vivre ce paradis. Nous invitons les investisseurs et les acteurs du secteur à s’impliquer davantage. Nous sommes là pour faciliter l’investissement et l’intégration.

Nous attendons tout le monde, visiteurs comme partenaires, à venir découvrir la Guinée, notre paradis. Nous appelons également tous les acteurs, notamment le gouvernement, à considérer ce secteur comme l’un des piliers majeurs du développement. Certains pays ont fondé leur prospérité sur le tourisme. Nous pouvons en faire autant, vu le potentiel que nous avons », a-t-elle conclu.

Macka Djaraye DIALLO

