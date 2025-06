Les Mines au service du développement communautaire

Kamsar, le 26 juin 2025 – Le 22 juin 2025, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a réceptionné à Kamsar une importante cargaison de matériel roulant, incluant notamment un train voyageurs.

Depuis le début de ses opérations en 1973, la CBG assure, parallèlement à ses activités industrielles, le transport des populations et de leurs biens entre Sangarédi et Kamsar, en desservant les gares de Sangarédi, Boké, Khorira, Kolaboui et Kamsar.

Dans le cadre du projet de mutualisation du chemin de fer, la CBG a sollicité le renouvellement du train, dont l’état était devenu très vétuste. Grâce au soutien de l’ANAIM et des autres sociétés utilisatrices, de nouvelles voitures ont été acquises afin de répondre durablement aux besoins de transport des communautés et de leurs marchandises.

L’arrivée de ce nouveau train permettra à la compagnie de relancer ce service au bénéfice exclusif des communautés. Il est aussi la preuve éloquente de la réussite de la politique de mutualisation des infrastructures initiée par les autorités publiques.

La cargaison livrée comprend :

10 wagons plats , destinés au transport de conteneurs, de charges lourdes et d’équipements industriels ;

, destinés au transport de conteneurs, de charges lourdes et d’équipements industriels ; 10 wagons à ballast , pour les opérations d’entretien et de maintenance de la voie ferrée ;

, pour les opérations d’entretien et de maintenance de la voie ferrée ; 4 voitures modernes de 60 places assises chacune, équipées de toilettes, destinées au transport des passagers ;

de 60 places assises chacune, équipées de toilettes, destinées au transport des passagers ; 1 wagon à bagages, réservé exclusivement au transport des marchandises.

À noter que le train est également doté de dispositifs facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite, ainsi que d’un lot complet de pièces de rechange, garantissant la performance et la disponibilité des équipements.

Le montant total investi dans l’acquisition de ces équipements s’élève à 4,2 millions de dollars américains.

Selon M. Karifa Condé, Directeur Général de la CBG : « L’acquisition de ces équipements prouve que la mutualisation des efforts a plus d’impact que l’action individuelle. Et surtout, lorsque l’environnement de travail est paisible, le travail se fait correctement et des actions bénéfiques peuvent être engagées. » Il invite les communautés à privilégier une cohabitation pacifique avec les opérateurs miniers, gage d’un partenariat gagnant-gagnant et d’un développement harmonieux. Il précise également que le train voyageurs constitue une alternative fiable, moderne et sécurisée, qui permettra de désengorger les axes routiers et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De son côté, M. Nyankoye Fara Haba, Directeur du Chemin de Fer de Boké, souligne : « Le redémarrage du train voyageurs s’inscrit aussi dans notre volonté d’accompagner la mobilité des communautés. C’est un geste concret en faveur du développement durable. »

Un alignement stratégique pour un développement partagé

À travers cet investissement structurant, la CBG et ses Partenaires confirment leur ambition d’allier performance industrielle, innovation technologique et responsabilité sociale d’entreprise.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique actuelle du Gouvernement, favorisant le développement national dans un programme ambitieux et en parfaite cohérence avec les grandes orientations stratégiques du pays.

À propos de la CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est l’un des principaux producteurs de bauxite de qualité au monde. Fondée en 1963, la CBG est une coentreprise détenue à 49 % par l’État guinéen et à 51 % par le consortium Halco Mining, composé des groupes internationaux Alcoa, Rio Tinto et Dadco Investments.

Acteur majeur de l’économie nationale, la CBG inscrit ses activités dans une logique de performance responsable, intégrant la sécurité, le développement durable et l’engagement communautaire. Présente depuis plus de cinq décennies, elle œuvre chaque jour à faire bien plus que de la bauxite.