Clap de fin pour la 3ᵉ édition de « Filme la Guinéenne qui t’inspire » : la jeunesse met en lumière des femmes d’exception

La cérémonie de clôture de la troisième édition du concours « Filme la Guinéenne qui t’inspire » s’est tenue à Conakry, consacrant une fois de plus la créativité de la jeunesse guinéenne au service de la valorisation des parcours féminins. Initiée en 2023 par l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI), en partenariat avec l’Ambassade de France et celle de la Sierra Leone en Guinée, cette initiative offre une tribune artistique aux jeunes de moins de 30 ans pour raconter, avec sensibilité et authenticité, les histoires de femmes guinéennes inspirantes.

Cette nouvelle édition a coïncidé avec le 30ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, considéré comme le cadre mondial de référence pour les droits des femmes. À cette occasion, elle s’est tenue sur le thème : « Des luttes visibles et invisibles ». Les candidat·e·s ont ainsi réalisé des vidéos en lien avec cette thématique forte.

Une édition marquée par une participation record. Dans son discours, Mamoudou Baro Condé, président de l’ABLOGUI, a rappelé que le concours est lancé chaque année le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et s’inscrit dans une dynamique culturelle, artistique et citoyenne.

« Depuis sa création, le concours n’a cessé de grandir : 37 vidéos en 2023, 43 en 2024, et près de 100 cette année. À la date du 22 avril, 80 vidéos avaient déjà touché plus de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux, principalement Facebook », a-t-il déclaré. « Ce chiffre, au-delà de sa portée numérique, témoigne d’un impact culturel et sociétal réel», a-t-il ajouté.

Il a aussi salué l’implication croissante des jeunes filles.

« Elles ne se contentent plus de revendiquer leur place, elles la prennent avec talent, force et audace », a-t-il martelé.

Présent à la cérémonie, Luc Briard, ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, a salué l’esprit du concours et la qualité des productions.

« Une vidéo de quelques minutes peut avoir plus d’impact que de longs discours. Ce concours est au cœur de la souveraineté des imaginaires. Les femmes doivent reprendre possession de leurs récits et montrer leurs propres images », a-t-il souligné, assurant le soutien renouvelé de son institution à cette initiative.

Les lauréats de cette 3ᵉ édition :

La cérémonie a récompensé plusieurs jeunes talents dont les œuvres se sont distinguées par leur pertinence et leur qualité artistique.

Premier prix du jury : Doussou, une héroïne silencieuse de M’mahawa Soumah. Un portrait poignant d’une veuve guinéenne analphabète qui lutte pour la scolarisation de ses enfants dans un contexte marqué par des défis environnementaux.

Deuxième prix du jury : Anne Marie Sacko, ombre et lumière de Salimatou Barry. L’histoire d’une femme ayant transformé l’héritage informel de ses parents en un véritable projet de vie. Très émue, la lauréate a déclaré :

« Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Il me permet d’aller plus loin dans la création de contenu. Merci aux organisateurs ». Elle a remporté un kit de tournage vidéo (caméra + micro).

Prix spécial de l’Ambassadeur : Celle qu’on voit mais qu’on ne regarde pas de Roquia Komah. Un portrait d’une femme engagée dans l’éducation de sa fille et la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Prix spécial jeunesse : L’architecte d’avenir de Fanta Diané, élève en 12ᵉ année. Un hommage vibrant à une éducatrice qui révèle le potentiel des enfants depuis plus de sept ans.

Prix du Grand Public : Un court-métrage sur une étudiante mécanicienne, brisant les stéréotypes dans un métier traditionnellement masculin. Il a enregistré 56 802 personnes atteintes, 82 heures de visionnage, 287 “j’aime”, 306 partages et 708 commentaires.

Porté par l’énergie de l’association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) et le soutien de ses partenaires (Ambassade de France), « Filme la Guinéenne qui t’inspire » s’impose comme une plateforme d’expression inédite et porteuse de sens. En révélant des figures féminines souvent invisibilisées, ce concours contribue à changer les mentalités et à inspirer toute une génération.

La rencontre a été marquée par une prestation des jeunes slameuses et la remise des cadeaux aux lauréats.

N’Famoussa Siby