Face aux résistances, Bah Oury exhorte les magistrats : « maintenez le cap »

À l’occasion du lancement du Forum national sur le renforcement des capacités des acteurs de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), ce lundi 7 juillet 2025, le Premier ministre, chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, a adressé un message fort aux magistrats guinéens. Il les a appelés à faire preuve de persévérance, malgré les obstacles qu’implique toute réforme en profondeur.

« Lorsqu’un pays, pendant une longue période historique, a été marqué par l’impunité et les abus que nous avons endurés, il va de soi que pour le changement, il faut y aller avec beaucoup de détermination et de constance, en gardant le cap. On ne vous applaudira pas lorsque vous remettez en cause des habitudes ancrées. Mais, en fin de compte, quelles que soient les difficultés, maintenez le cap. La société finira par accepter. Et c’est normal : le changement n’est jamais accepté du premier coup », a-t-il déclaré.

Dans la même lancée, le Premier ministre a encouragé les magistrats ayant traité des affaires judiciaires sensibles à ne pas se laisser décourager par les critiques ou les résistances.

« À tous les magistrats qui se sont illustrés dans des actions de justice, de jugement ou dans des procès emblématiques, ne vous laissez pas attrister par certaines attitudes ou comportements. Les crimes d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Il est donc indispensable de se tenir informé, de se remettre en question, et de prendre une longueur d’avance sur la criminalité. Aujourd’hui, l’État de droit, dans le contexte mondial actuel, vacille. D’où la nécessité d’avoir des fondations solides », a-t-il insisté.

Balla Yombouno