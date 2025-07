Inondations à Conakry : des milliers de sinistrés, six morts recensés (ANGUCH)

Depuis le 1er juillet, de fortes pluies s’abattent sur Conakry et ses environs, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs communes : Coyah, Matoto, Dubréka, Sonfonia, Lambanyi, Dixinn, Ratoma et Manéah. Selon un bilan provisoire de l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), entre le 28 juin et le 4 juillet 2025, 713 ménages, soit 4.056 personnes, ont été affectés par les crues et effondrements.

Entre le 28 juin et le 14 juillet, six décès liés aux inondations ont été confirmés, ainsi que sept blessés légers. La Protection civile reste mobilisée, poursuivant les opérations de secours dans des zones parfois inaccessibles en raison de routes inondées.

Les prévisions météorologiques annoncent la poursuite des pluies dans les prochains jours.

Selon l’ANGUCH, des abris temporaires sont installés dans certaines écoles et maisons des jeunes pour accueillir les sinistrés.

N’Famoussa Siby