Kaloum : 35 personnes, dont 2 femmes arrêtées dans un coup de filet anti-drogue

Dans le cadre de la lutte contre la consommation et la vente de drogues, les forces de sécurité guinéennes ont lancé une vaste opération de ratissage ce lundi 14 juillet dans la commune de Kaloum. Plusieurs unités d’élite de la police nationale ont été mobilisées pour frapper un grand coup contre les foyers présumés de délinquance. Une opération qui a permis l’arrestation d’une trentaine de personnes, dont deux femmes.

Selon la direction générale de la Police nationale, l’opération a impliqué les Compagnies Mobiles d’Intervention et de Sécurité (CMIS) n°1 et n°7, les Brigades Anti-Criminalité (BAC) 1, 4, 8 et 9, ainsi que les Brigades de Sécurité et d’Intervention de Proximité (BSIP) des Commissariats Centraux de Kaloum et de Matam.

Les zones ciblées étaient réputées pour abriter des activités illicites liées aux stupéfiants : le quartier Sans Fil, le marché de Téménétaye, Koulewondy et les baraques autour du carrefour du Port Autonome de Conakry (PAC).

Selon les autorités, cette descente musclée a permis d’interpeller 35 personnes, dont 2 femmes. La police a également saisi une quantité importante de kush, plusieurs boules de chanvre indien, ainsi qu’un stock notable de jus frelatés souvent utilisés pour dissimuler les drogues.

Toutes les personnes arrêtées ont été conduites au Commissariat Central de Kaloum pour être soumises à des enquêtes approfondies, indique la police.

