Menacé de mort, Dr Faya Millimouno alerte le Général Mamadi Doumbouya

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, Dr Faya Lansana Millimouno, président du Bloc Libéral, tire la sonnette d’alarme sur de graves menaces pesant sur sa personne, sa famille et les membres de son parti. Il évoque des tentatives d’intimidation, une surveillance suspecte, ainsi que des informations crédibles faisant état de projets d’enlèvement ou d’atteinte à sa vie.

«Ces alertes, renforcées par une surveillance inhabituelle et des comportements suspects dans mon environnement immédiat, interviennent dans un climat national alarmant, marqué par une escalade d’intimidations, de disparitions forcées, d’arrestations extrajudiciaires et de répression ciblée contre les voix libres et critiques », dit-il dans sa lettre.

Le leader politique, de plus en plus critique à l’égard du pouvoir en place, affirme avoir déposé deux plaintes pour menace de mort et injures depuis le 25 février 2025, restées à ce jour sans suite judiciaire.

« Ce n’est ni un cri de défiance, ni une plainte ordinaire, mais un appel républicain », écrit-il dans cette correspondance solennelle, appelant le chef de l’État à garantir sa sécurité physique et morale.

Dans son plaidoyer, Dr Millimouno invoque la Charte de la Transition, notamment ses articles 8, 10 et 23, qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens, dont la liberté d’expression et la protection de l’intégrité physique. Il dénonce par ailleurs la multiplication des cas d’enlèvements, d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées, citant plusieurs militants et acteurs de la société civile comme Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Mamadou Billo Bah ou encore Me Mohamed Traoré.

«En vertu de ces textes contraignants, je vous demande solennellement de garantir ma sécurité physique et morale, celle de ma famille, ainsi que celle des militants du Bloc Libéral, conformément aux droits qui nous sont reconnus en tant que citoyens guinéens», souligne l’opposant.

Le président du Bloc Libéral rappelle que ni l’état d’urgence, ni les tensions politiques ne sauraient justifier les dérives autoritaires.

« Rien, absolument rien, ne peut justifier la terreur politique contre un citoyen qui ne fait qu’exercer des droits reconnus par la loi. Car il n’y a ni paix sans justice, ni démocratie sans pluralisme, ni stabilité sans respect absolu des libertés fondamentales », écrit-il.

Cet appel intervient dans un climat politique marqué par des tensions entre le pouvoir de transition et l’opposition. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’elles qualifient de « rétrécissement de l’espace civique » en Guinée.

Par cette lettre, Dr Millimouno interpelle directement le Président Doumbouya sur sa « responsabilité personnelle » en tant que garant des libertés, appelant à « empêcher que la République ne sombre dans l’arbitraire ».