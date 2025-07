Affaire Djenabou Bah : Monrovia présente ses excuses à Conakry

Un récent incident impliquant un policier libérien et une citoyenne guinéenne, Djenabou Bah, à Monrovia, avait suscité une vive tension entre la Guinée et le Libéria. Mais grâce à une démarche diplomatique rapide et concertée, les relations entre les deux pays semblent revenir à la normale. Ce lundi 28 juillet 2025, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a reçu en audience Cheikh Al-Moustapha Kouyaté, ministre d’État chargé des Affaires présidentielles et envoyé spécial du président libérien, Joseph Boakai. Une rencontre qualifiée de « cordiale et fraternelle », qui s’inscrit dans un effort d’apaisement entre Conakry et Monrovia.

Prenant la parole au nom du président libérien, l’émissaire a exprimé des regrets clairs et une condamnation ferme de l’incident.

« Nous sommes venus en tant qu’envoyés spéciaux du chef de l’État libérien pour dire au peuple et au gouvernement guinéens que nous regrettons profondément ce qui s’est passé entre Djenabou Bah et un policier libérien », a-t-il déclaré.

Insistant sur les liens historiques et culturels entre les deux pays, il a rappelé que le Libéria considère chaque Africain, et en particulier chaque Guinéen, comme un frère.

« Tout Africain, surtout tout Guinéen qui foule le sol libérien, devient automatiquement libérien. C’est inscrit dans notre Constitution », a-t-il précisé.

L’envoyé spécial a également mis en avant la sensibilité de son pays envers les droits des femmes.

« Nous regrettons d’autant plus que la victime soit une femme. Le Libéria a toujours eu une attention particulière pour la condition féminine. N’oubliez pas que nous avons été le premier pays du continent à élire une femme présidente », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a assuré que des enquêtes approfondies seraient menées pour faire toute la lumière sur cette affaire.

« Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour que la vérité éclate. Mais en attendant, nous sommes venus dire au peuple guinéen : pardon. Car Conakry et Monrovia restent unies, quoi qu’il arrive », a-t-il conclu.

Pour rappel, le 25 juillet dernier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait Djenabou Bah, une citoyenne guinéenne, violentée par des agents de la police libérienne.

Face à cette situation, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, avait convoqué M. Samuel Semah, Chargé d’affaires par intérim de l’Ambassade du Libéria en Guinée.

Le ministre avait dénoncé ces exactions commises par la police libérienne et avait exigé des autorités libériennes qu’une enquête approfondie soit menée afin que les auteurs soient identifiés et sanctionnés à la hauteur de la gravité de leurs actes.

